Seriale komediowe "Świat według Kiepskich" i "Miodowe lata" to absolutne szlagiery. Polacy pokochali bohaterów, teksty, scenariusze wielu odcinków i aktorów. Dziś sprawdzamy, czy pamiętacie szczegóły i potraficie przyporządkować je do konkretnego serialu. Już wynik 7/10 będzie dużym sukcesem!
"Świat według Kiepskich", czy "Miodowe lata"? Rozwiąż quiz i pokaż, że jesteś prawdziwym fanem
Pytanie 1 z 10
Bohaterowie której serii mieszkali przy ulicy Ćwiartki 3/4 we Wrocławiu?
"Świat według Kiepskich" i "Miodowe lata", czyli hitowe seriale komediowe
Przez lata na Polsacie, obecnie również w sieci - "Świat według Kiepskich" i "Miodowe lata" to seriale, które rozkochały w sobie tysiące Polaków. Zabawne, pouczające, momentami poruszające kreacje aktorskie, nietuzinkowe scenariusze, legendarne wypowiedzi - to wszystko znajdziemy u Kiepskich, Paździochów, Krawczyków, Norków, Boczka i postaci drugoplanowych.
W quizie "Super Expressu" ruszamy na karuzelę wspomnień i pytamy, czy jesteście w stanie przyporządkować bohaterów, odcinki i twórców do konkretnego serialu! Życzymy powodzenia i dobrej zabawy! Test znajdziecie powyżej.
Nie ŚPIĘ, bo TRZYMAM ... ? QUIZ wiedzy o Super Expressie | Komentery