"Świat według Kiepskich", czy "Miodowe lata"? Rozwiąż quiz i pokaż, że jesteś prawdziwym fanem

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-17 5:25

Seriale komediowe "Świat według Kiepskich" i "Miodowe lata" to absolutne szlagiery. Polacy pokochali bohaterów, teksty, scenariusze wielu odcinków i aktorów. Dziś sprawdzamy, czy pamiętacie szczegóły i potraficie przyporządkować je do konkretnego serialu. Już wynik 7/10 będzie dużym sukcesem!

Kolaż zdjęć z seriali Kiepscy i Miodowe lata oraz napis QUIZ. Rozwiąż test o hitach Polsatu w SE Wrocław.
Autor: AKPA (6), Shutterstock (2)/ AKPA
"Świat według Kiepskich", czy "Miodowe lata"? Rozwiąż quiz i pokaż, że jesteś prawdziwym fanem
Pytanie 1 z 10
Bohaterowie której serii mieszkali przy ulicy Ćwiartki 3/4 we Wrocławiu?

"Świat według Kiepskich" i "Miodowe lata", czyli hitowe seriale komediowe

Przez lata na Polsacie, obecnie również w sieci - "Świat według Kiepskich" i "Miodowe lata" to seriale, które rozkochały w sobie tysiące Polaków. Zabawne, pouczające, momentami poruszające kreacje aktorskie, nietuzinkowe scenariusze, legendarne wypowiedzi - to wszystko znajdziemy u Kiepskich, Paździochów, Krawczyków, Norków, Boczka i postaci drugoplanowych.

W quizie "Super Expressu" ruszamy na karuzelę wspomnień i pytamy, czy jesteście w stanie przyporządkować bohaterów, odcinki i twórców do konkretnego serialu! Życzymy powodzenia i dobrej zabawy! Test znajdziecie powyżej.

Nie ŚPIĘ, bo TRZYMAM ... ? QUIZ wiedzy o Super Expressie | Komentery
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