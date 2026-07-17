"Świat według Kiepskich", czy "Miodowe lata"? Rozwiąż quiz i pokaż, że jesteś prawdziwym fanem Pytanie 1 z 10 Bohaterowie której serii mieszkali przy ulicy Ćwiartki 3/4 we Wrocławiu? "Świata według Kiepskich" "Miodowych lat" Następne pytanie

"Świat według Kiepskich" i "Miodowe lata", czyli hitowe seriale komediowe

Przez lata na Polsacie, obecnie również w sieci - "Świat według Kiepskich" i "Miodowe lata" to seriale, które rozkochały w sobie tysiące Polaków. Zabawne, pouczające, momentami poruszające kreacje aktorskie, nietuzinkowe scenariusze, legendarne wypowiedzi - to wszystko znajdziemy u Kiepskich, Paździochów, Krawczyków, Norków, Boczka i postaci drugoplanowych.

W quizie "Super Expressu" ruszamy na karuzelę wspomnień i pytamy, czy jesteście w stanie przyporządkować bohaterów, odcinki i twórców do konkretnego serialu! Życzymy powodzenia i dobrej zabawy! Test znajdziecie powyżej.