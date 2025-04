Świdnica. Mężczyzna zginął, ciało wisiało na ogrodzeniu

Mieszkaniec Świdnicy zginął w tragiczny sposób, po tym jak jego ciało nadziało się na płot - informuje "Gazeta Wrocławska". Denata znaleziono we wtorek, 22 kwietnia, na terenie ogródków działkowych zlokalizowanych w pobliżu ul. Odnowiciela - dosłownie wisiał na ogrodzeniu. Zanim było możliwe przeprowadzenie oględzin ciała, z płotu musieli je zdjąć strażacy. Biegły wykluczył wstępnie, by do jego śmierci doprowadziły osoby trzecie, ale tę hipotezę może potwierdzić dopiero prokuratorskie śledztwo.

Sekcję zwłok mężczyzny zaplanowano na czwartek, 24 kwietnia. Jego wiek pozostaje na razie nieznany, ale wiadomo, że ofiara zdarzenia była wcześniej znany policji. Zdaniem śledczych zmarły mógł ulec nieszczęśliwemu wypadkowi, przechodząc przez ogrodzenie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Świdnicy.