Symbol Wrocławia ma już 111 lat. Przez lata trwał spór o nazwę: Ludowa czy Stulecia?

Rocznica powstania Hali Stulecia we Wrocławiu

W poniedziałek, 20 maja, przypadła 111. rocznica otwarcia Hali Stulecia we Wrocławiu. To wyjątkowe miejsce na mapie miasta, które jako jedyne zostało wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Budowla została zaprojektowana przez Maxa Berga jest z pewnością jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy Dolnego Śląska.

Budowla została otwarta 20 maja 1913 roku w 100. rocznicę ogłoszenia przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III odezwy wzywającej do powszechnego oporu przeciw Napoleonowi. Temu wydarzeniu też zawdzięcza swoją nazwę – Hala Stulecia.

Po II wojnie światowej, w 1945 roku, obiekt przemianowano na Halę Ludową. Do pierwotnej nazwy wrócono w 2000 roku. Co ciekawe, do dziś spółka, która zarządza obiektem nosi nazwę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa. Nie dziwie więc, że wciąż wielu wrocławian – zwłaszcza starszych – używa nazwy z czasów PRL-u i początków demokratycznej Polski.

A Wy który team jesteście - Hala Stulecia czy Hala Ludowa?

