Szkoła w Wałbrzychu nie dla Cristiano Ronaldo! Prawnik mówi o dyskryminacji

QUIZ z geografii tylko dla prawdziwych mistrzów! 0/10 to normalny wynik, jeśli mieszkasz na wsi

Lokatorzy wprowadzają się do mieszkań. Osiedle Leśnica IX TBS Wrocław już gotowe

Wałbrzych. Zakaz noszenia kolczyków przez uczniów

Marcin Kruszewski jestem prawnikiem, który specjalizuje się m.in. w prawach ucznia. Jest popularny w mediach społecznościowych, gdzie prowadzi swoje kanały, choćby na YouTube czy TikToku.

Właśnie na tym ostatnim zamieścił w piątek, 3 listopada filmik, gdzie na tapet wziął jedną ze szkół w Wałbrzychu. W nagranie nie pada nazwa placówki, cytowany jest natomiast fragment statutu placówki. - Szkoła w Wałbrzychu łamie prawo. Nie mógłby do niej chodzić na przykład Cristiano Ronaldo. Pewnie pomyślicie, że w statucie znalazł się niezgodny z prawem zakaz makijażu czy na przykład malowania paznokci. I tak, macie rację. Ale to jeszcze nie szczyt bezczelności, na który poważyła się ta szkoła. Bo szkoła wprowadziła zakaz noszenia kolczyków. Tylko dla chłopców! To jawnie dyskryminujące rozwiązanie - grzmi Marcin Kruszewski.

Na tym jednak nie poprzestaje. - Pewnie ktoś powie, przecież prawdziwi mężczyźni nie noszą kolczyków. Po pierwsze, to rodzic i uczeń decyduje, o tym, co nosi A po drugie nie może traktować jednej płci gorzej od drugiej, to po prostu niekonstytucyjne rozwiązanie. W statucie! – grzmi prawnik i tłumaczy, że – zgodnie art. 99 prawa oświatowego - szkoła może regulować tylko ubiór uczniów.

Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów zgadza się z opinią Marcina Kruszewskiego, inni zauważają jednak, szkoła to szczególne miejsce:

- Czym jest szkoła? Jarmarkiem? Cyrkiem? Dyskoteką? Czy też miejscem, w którym człowiek się uczy? Moim zdaniem należy powrócić do zdrowych zasad – napisał PiotrS406.

- Miejscem, gdzie uczeń odbiera usługę w postaci edukacji – odparł autor nagrania.

A jakie jest Wasze zdanie? Zagłosujcie w sondzie poniżej.