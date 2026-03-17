Szok! W tym miejscu Polski jest pół metra śniegu. Zima nie odpuszcza

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-03-17 16:40

Wiosna już na dobre pokonała tegoroczną tęgą zimę? Nic bardziej mylnego! Są w naszym kraju miejsca, gdzie leży teraz niemal pół metra śniegu. A synoptycy ostrzegają, że śniegu może być jeszcze więcej. W południowej części kraju możliwe też opady deszczu ze śniegiem – poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.

W Karkonoszach tęga zima. Na Śnieżce leży 48 centymetrów śniegu

Zima wróciła w Karkonosze, choć jeszcze niedawno wyglądało na to, że przyszła już wiosna. Najlepiej widać to na Śnieżce, gdzie pokrywa śnieżna sięga już 48 centymetrów, a w nocy spadły kolejne centymetry świeżego śniegu. Jak podaje Karkonoski Park Narodowy, śnieg padał przez całą noc z poniedziałku na wtorek. W efekcie szlaki są trudne do przejścia – miejscami oblodzone, bardzo śliskie, wymagają dużej ostrożności. Do tego dochodzi niska temperatura i silniejszy wiatr, przez co odczuwalnie jest jeszcze zimniej. Jeszcze na początku marca w górach było niemal wiosennie. Pojawiły się pierwsze kwiaty, a wielu turystów liczyło na łagodniejsze warunki. Nagły powrót zimy był więc sporym zaskoczeniem.  Problemem jest też to, że w ciągu dnia śnieg robi się mokry, a rano i w zacienionych miejscach zamienia się w lód. To zwiększa ryzyko poślizgnięć i upadków. 

Śnieg może padać także w Zakopanem. Ale od jutra utrzyma się tylko lokalnie w górach

Niestety, śnieg może dziś padać nie tylko wysoko w górach. Według prognozy IMGW opady zimowe są przewidywane głównie na południu kraju, przede wszystkim w rejonie Podhala. Tam możliwy jest zarówno śnieg, jak i deszcz ze śniegiem. W pozostałych częściach południowej Polski będzie padał głównie deszcz. Im dalej na północ i zachód, tym spokojniejsza pogoda – tam mogą pojawić się przejaśnienia i powinno obyć się bez opadów. W większości kraju będzie od 8 do 11 stopni, ale na Podhalu tylko około 3 stopni, co sprzyja opadom śniegu. W nocy z wtorku na środę opady będą stopniowo zanikać, choć w rejonach podgórskich nadal możliwy jest deszcz ze śniegiem. W wielu miejscach pojawią się za to mgły i przymrozki. Od środy pogoda się uspokoi. W całej Polsce ma być już słonecznie i bez opadów, a temperatury wzrosną nawet do 13–14 stopni. To oznacza, że śnieg utrzyma się tylko lokalnie w górach i szybko zacznie znikać.

