Szok w zdrapkach LOTTO! Mnóstwo wygranych jednego dnia! Czy to błąd Totalizatora Sportowego?

Zdrapki LOTTO - tylko jednego dnia odnotowano w Polsce aż pięć wysokich wygranych! We wtorek 8 kwietnia padły główne wygrane w następujących zdrapkach LOTTO: Lotek, Ekstra Pensja!, Super Linie, Jadę do Vegas oraz Szmaragdowe Dolary. Szczególnie zadowoleni może być mieszkaniec Płocka oraz miejscowości Żnin. To tam farciarze wygrali po pół miliona złotych! To idealne pieniądze na zakup nowego samochodu, spłatę kredytu lub kupno małego mieszkania. Pełna lista wygranych znajduje się poniżej.

Wygrane w zdrapkach LOTTO we wtorek 8 kwietnia:

40 000 zł - Kostrzyn

208 000 zł - powiat polkowicki

75 000 zł -powiat bielski

500 000 zł - Płock

500 000 zł - Żnin

Zdrapki Lotto mają już 25 lat

Pierwsza zdrapka LOTTO pojawiła się w Polsce 29 września 1999 roku. Jak informuje Totalizator Sportowy, na wygrane w zdrapkach od początku 2025 roku wypłacono graczom ponad 400 000 000 złotych.

