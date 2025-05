Eurowizja, Oscary, Puchar Polski. Gdzie odbywają się te wydarzenia? Sprawdź się w quizie

Czwartkowy quiz z geografii leci do Włoch. Miasta, statystyki, wulkany

Burze w Polsce to kwestia godzin. Synoptycy nie mają wątpliwości. Niebezpieczne prognozy

Kibice zatrzymani we Wrocławiu już ukarani! Teraz zabrali głos. Ludzie będą zaskoczeni?

Quiz. Ważne wydarzenia ze świata. Sprawdź się!

Przed Wami quiz o najważniejszych wydarzeniach. Sprawdzimy, czy wiecie, gdzie odbywają się znane imprezy filmowe, muzyczne czy sportowe. Jeśli to Wasza specjalność, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do zadowolenia, zaś zdobycie kompletu oznacza, że Wasza wiedza jest nieograniczona.

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z ośmiu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Te wydarzenia śledzi cały świat. Gdzie się odbywają? Pytanie 1 z 8 Zaczynamy! Gdzie odbywa się Pol’and’Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock)? w Polsce w USA w Wielkiej Brytanii Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Monika Jarosińska szczerze o powodach depresji. Szok, co jeszcze wyszło na jaw! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.