Tajemnicze zaginięcie we Wrocławiu! Marcin Gajdamowicz wyszedł z pracy i zniknął

We Wrocławiu zaginął Marcin Gajdamowicz! Wrocławscy policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w sprawie tego tajemniczego zaginięcia. Czy ktoś widział tego mężczyznę? Czy ktoś wie, gdzie mógł pójść, co się z nim stało? 25-letni mężczyzna 21 czerwca wyszedł z pracy przy ulicy Więziennej o godzinie 16. i od tamtej pory ślad po nim zaginął. "Nie powrócił do dnia dzisiejszego do swojego miejsca zamieszkania. Osoby mające informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny prosimy o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole pod nr tel. 47 87 146 05, 47 87 145 25, bądź najbliższą jednostkę Policji" - apelują funkcjonariusze.

Jak wygląda zaginiony? "Mierzy 170 cm wzrostu, posiada normalną budowę ciała, szarozielone oczy i jasne włosy"

Jak wygląda zaginiony Marcin Gajdamowicz? Jak był ubrany w dniu swojego zaginięcia we Wrocławiu? "Mężczyzna w dniu zaginięcia ubrany był w jeansowe spodenki, czarną koszulkę, bordowe buty New Balance. Mierzy 170 cm wzrostu, posiada normalną budowę ciała, szarozielone oczy i jasne włosy. Posiadał ze sobą czarny plecak taktyczny" - informują wrocławscy policjanci. Oby udało się odnaleźć Marcina Gajdamowicza całego i zdrowego!

