Tak Czesi jadą nad Bałtyk! Skoda, Krecik i... wielkie zaskoczenie. Ten film zrobił furorę

Tak Czesi jadą nad Bałtyk. Co to za reklama?

Film trafił do sieci 31 lipca i z miejsca stał się hitem. U jednego z użytkowników portalu X (dawniej Twitter), który umieści go na swoim profilu, osiągnęło ponad milion wyświetleń w ciągu kilku dni.

Co ujęło internautów? Na filmie widzimy parę młodych Czechów, którzy na wakacje wybrali się nad polskie morze, zamiast do Chorwacji (w końcu mamy piaszczyste, a nie kamieniste, plaże). Oczywiście pojechali skodą. Mimo że podróżowali bardzo starym modelem, to jednak zajechali szybko i bezpiecznie. W podróży towarzyszyli im nadmuchany już flaming do pływania oraz… Krecik, a nawet dwa – jako maskotka wisząca przy lusterku oraz breloczek przy kluczach.

Początkowo internauci zgodnie orzekli, że film jest „czeską reklama polskiego wybrzeża”. Rzeczywiście, wyglądał jak zachęta skierowana do naszych południowych sąsiadów, by skorzystali z uroków nadbałtyckich plaż. Nie brakowało nawet domysłów, że to pomysł z Czech.

Dopiero z czasem prawda wyszła na jaw, zwłaszcza gdy bardziej czujni internaucie sprawdzili, kto stoi za nagraniem. Okazało się, że była to firma budowlana PORR S.A., główny wykonawca otartego niedawno odcinka drogi S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry. Tak zresztą film został opisany na firmowy kanale YouTube: - Po niemal 4 latach budowy ponad 16-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S3 Bolków - Kamienna Góra płn. został otwarty dla ruchu. Tym samym na Dolnym Śląsku zakończyła się budowa trasy S3 łączącej Bałtyk z pograniczem polsko-czeskim. Generalnym Wykonawcą budowy, która trwała łącznie 1440 dni (bez dnia przerwy!) było konsorcjum PORR S.A. i PORR Bau GmbH – czytamy pod nagraniem.

- Stwierdziliśmy, że wykorzystamy duże zainteresowanie Bałtykiem wśród czeskich turystów i do historii opowiadającej o nowo otwartym odcinku S3 zaprosimy czeskich bohaterów. Tak więc można powiedzieć, że scenariusz napisało życie. To dla nas pochwała, że wiele osób myśli, że to Czesi odpowiadają za tę reklamę. Ale nie: to Polacy - powiedziała serwisowi Konkret24 Marta Czerwińska, rzeczniczka prasowa PORR S.A.

Okazało się więc, że to reklama... dróg, którymi można pojechać niemal od granicy z Czechami nad morze. Nie odbiera jednak jej to wyjątkowego uroku. A jak Wam się podoba?