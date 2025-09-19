Te uzdrowiska zachwycają jesienią. Wyglądają bajkowo

Oto kilka polskich uzdrowisk, które zachwycają jesienią, oferując spokój i regenerację.

Uzdrowiska w Polsce to miejsca, które o każdej porze roku zachwycają odwiedzających. Od malowniczych górskich kurortów, przez nadmorskie miejscowości, po kameralne miasteczka na nizinach - w całym kraju działa ponad 40 uzdrowisk, gdzie można nie tylko leczyć schorzenia, ale też odpocząć i zregenerować siły w klimatycznej atmosferze. Gdzie jednak warto wyjechać jesienią? Mamy kilka ciekawych propozycji!

Gdzie najlepiej jechać do uzdrowiska jesienią?

Jesień to taki okres w roku, kiedy pogoda za oknem nie rozpieszcza, jednak w uzdrowiskach jest to czas spokoju, niższych cen i łatwiejszej dostępności zabiegów. Właśnie dlatego warto rozważyć wyjazd na turnus właśnie w tym momencie.

Jedną z lokalizacji, która nada się idealnie na taką podróż, będzie perła Sudetów i jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce, a mianowicie Lądek-Zdrój. Jesienne spacery po parku zdrojowym, kąpiele w termach i piękne widoki na góry świetnie wpływają na samopoczucie.

Pozostając w województwie dolnośląskim, warto również rozważyć turnus w kultowym Świeradowie-Zdroju. Położony w Górach Izerskich Świeradów to doskonała baza dla osób, które chcą połączyć leczenie i aktywny wypoczynek. Jesienią okolica przedstawia się niesamowicie, tym samym można wybrać się na szlak i połączyć to z kuracją pitną lub zabiegami borowinowymi.

Najlepsze uzdrowiska na jesień w Polsce

Uzdrowisko jesienią. Beskidy zapraszają kuracjuszy na wypoczynek

Wyjątkowo urokliwa jesienią jest również Krynica-Zdrój, czyli beskidzka perełka na mapie Polski. Jesienią deptak pustoszeje, a w górach zaczynają się złote pejzaże. Dodatkowo można odwiedzić Pijalnię Główną, wyjechać kolejką na Jaworzynę Krynicką czy skorzystać z bogatej oferty zabiegów.

Na przełomie września i października polecamy również odwiedzić Nałęczów, czyli uzdrowisko z duszą, które już lata temu przyciągało do siebie ludzi pióra, artystów i miłośników literatury. Więcej o tym miejscu pisaliśmy tutaj: Kultowe uzdrowisko z powieści Żeromskiego.

Z leczniczych wód siarczkowych i borowiny słynie także Busko-Zdrój w woj. świętokrzyskim. Jesienią miasteczko staje się jeszcze bardziej spokojne, a park zdrojowy zachwyca kolorami. To dobry wybór dla tych, którzy szukają ukojenia dla ciała i ciszy.

W galerii zdjęć powyżej znajdziecie kadry z powyższych uzdrowisk.