To jezioro ma alpejski klimat i jest większe od Wrocławia! Mówi się, że to siostra Como

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-27 5:48

Turkusowa woda, majestatyczne góry, śródziemnomorska roślinność i malownicze miasteczka tworzą krajobraz, który zachwyca miliony turystów z całego świata. Poznajcie miejsce, które jest większe od Wrocławia i od lat bywa porównywane do jednego z najsłynniejszych włoskich jezior - Como.

Większa i starsza siostra Como

Choć większość turystów planujących urlop we Włoszech myśli najpierw o jeziorze Como, jego "starsza siostra" przyciąga jeszcze więcej odwiedzających. Jezioro Garda jest największym jeziorem w kraju i zachwyca niezwykłym połączeniem wysokich gór, błękitnej wody oraz śródziemnomorskiej roślinności. Co ciekawe, jego powierzchnia wynosi około 370 km², czyli jest większa od Wrocławia, który zajmuje blisko 293 km².

Jezioro Garda

Położone na styku trzech włoskich regionów – Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu-Górnej Adygi – jezioro od lat uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Malownicze miasteczka, zamki, gaje oliwne i górskie panoramy sprawiają, że wielu podróżników uważa, iż choć jest mniej znane, to znacznie piękniejsze od rozsławionego Como.

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Jezioro Garda - Lago di Garda [ZDJĘCIA]

Malownicze Sirmione nad jeziorem Garda z zamkiem Scaligerich i kolorowymi kamienicami otoczonymi turkusową wodą, podkreślające urok miejsca opisywanego na naszym portalu. W tle góry i bezkresne błękitne niebo.
Galeria zdjęć 8

Alpy i klimat śródziemnomorski w jednym

Co ciekawe, północną część otaczają wysokie szczyty Alp, natomiast południowe brzegi mają niemal śródziemnomorski charakter. Dzięki temu nad jeziorem rosną palmy, cyprysy, drzewa oliwne, oleandry i cytryny. Zimą temperatury są natomiast stosunkowo łagodne, a latem woda nagrzewa się nawet do około 24–27 stopni Celsjusza. To idealne warunki zarówno do plażowania, jak i aktywnego wypoczynku.

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Jezioro, które powstało po epoce lodowcowej

Historia jeziora Garda sięga końca ostatniej epoki lodowcowej. To właśnie ogromny alpejski lodowiec ukształtował jego nieckę około 1,5 miliona lat temu. Wyjątkowy akwen ma około 52 km długości i miejscami osiąga aż 346 metrów głębokości, co czyni je jednym z najgłębszych we Włoszech. Fotografie jeziora znajdziecie w galerii zdjęć powyżej, zachęcamy do sprawdzenia!

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