Atak we Wrocławiu! Mężczyzna z długą brodą i kitką poszukiwany przez policję

Pobicie w biały dzień we Wrocławiu

Wrocławska policja prowadzi intensywne działania w celu zatrzymania sprawcy brutalnego ataku, do którego doszło na jednej z ulic w Śródmieściu. Jak informują funkcjonariusze, ofiara doznała poważnych obrażeń. Zdarzenie miało miejsce 19 kwietnia 2026 roku w godzinach przedpołudniowych, jednak dopiero teraz policja opublikowała komunikat.

- 19 kwietnia br. w godz. 10.00 -10.30 przy ul. Sopockiej doszło do naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7 (trwały uszczerbek na zdrowiu) poprzez zadanie uderzenia w okolicę głowy

- przekazuje asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mimo podjętych działań, w tym operacyjnych, sprawca wciąż pozostaje na wolności. Dlatego policja zdecydowała się na publikację jego wizerunku.

Tak wyglądał sprawca ataku

Funkcjonariusze udostępnili rysopis mężczyzny, który jest poszukiwany w związku z pobiciem. W dniu zdarzenia miał on na sobie charakterystyczny strój oraz wyróżniał się wyglądem.

Ubiór sprawcy:

szara bluzka i czarna kamizelka,

czarne krótkie spodenki,

szare buty sportowe.

Wygląd:

włosy zaczesane do góry i spięte w tzw. kitkę,

długa broda.

Policja prosi o pomoc. Rozpoznajesz go?

Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście zwracają się z pilnym apelem do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny widocznego na zdjęciu. Każda informacja może okazać się kluczowa dla sprawy.

- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście prowadzą czynności w sprawie uszkodzenia ciała mężczyzny we Wrocławiu na ul. Sopockiej, do którego doszło 19 kwietnia 2026 roku. Na zdjęciu publikujemy wizerunek sprawcy

- informuje policja.

Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę lub ma jakiekolwiek informacje na jego temat, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami.

- W przypadku rozpoznania mężczyzny na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod nr tel. : 47 87 143 58, 47 87 132 90 bądź najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość

- zapewnia asp. szt. Anna Nicer.