Poznajcie miejsce, które pamięta czasy, gdy na ziemiach dzisiejszej Polski nie było jeszcze miast. To właśnie tutaj, na Dolnym Śląsku, ludzie osiedlali się już kilka tysięcy lat przed naszą erą. Archeolodzy odkryli ślady dawnych osad, a współcześni mieszkańcy wciąż żyją w cieniu tej niezwykłej historii.

Historia ziem polskich sięga tysięcy lat wstecz - na długo przed powstaniem państwa polskiego i pojawieniem się pierwszych grodów. Już w epoce neolitu, czyli wiele lat temu, żyli tu ludzie zajmujący się rolnictwem, hodowlą i rzemiosłem. Z tego okresu pochodzą liczne znaleziska archeologiczne, np. narzędzia z krzemienia, fragmenty naczyń, a także pozostałości dawnych osad. Co ciekawe, m.in. na Dolnym Śląsku znajduje się wieś, która istniała właśnie już w erze neolitu (5200-1900r. p.n.e).

To najstarsza wieś w województwie dolnośląskim

Grodziszcze to wieś, która uznawana jest za najstarszą na Dolnym Śląsku. Na jej terenie swego czasu archeologowie znaleźli znaleziska, które potwierdzają fakt, że ludzie żyli tam jeszcze w czasach neolitu. Pierwsze wzmianki jednak o tej miejscowości pochodzą z XII wieku, a w dokumentach opisywano miejscowość pod nazwą Gramolin - była ona wówczas siedzibą kasztelanii, jednej z warowni na południowym pograniczu Śląska. Wieś sama w sobie przeszła wiele wojen, w tym m.in. wojny śląskie z lat 1742-1763 pomiędzy Austrią a Prusami, lecz mimo to można spotkać tam sporo zabytków, które przetrwały trudne lata:

  • Kościół pw. św. Anny - budowla późnogotycko-renesansowa, obecny kościół pochodzi z początku XVI w., z późniejszymi przebudowami.
  • Plebania przy kościele - budynek z XIX wieku, który uzupełnia zespół zabytkowy wokół kościoła
  • Pałac w Grodziszczu - zabytkowy pałac późnobarokowy, wzniesiony w XVIII wieku, przebudowany na początku XX wieku
  • Park pałacowy z XVIII wieku.

Najstarsza wieś w Polsce jest na Dolnym Śląsku? Ludzie mieszkali tu kilka tysięcy lat p.n.e!
Te wsie na Dolnym Śląsku warto odwiedzić

Dolny Śląsk to nie tylko Wrocław, Karpacz czy Zamek Książ. To także dziesiątki urokliwych wsi, które kryją w sobie historię, tradycję i niezwykły klimat. Jedną z nich bez wątpienia jest wspomniane powyżej Grodziszcze, ale to nie tylko tę miejscowość warto odwiedzić. Poniżej prezentujemy kilka urokliwych dolnośląskich wsi wartych zobaczenia:

  • Szklary
  • Siedlęcin
  • Lipnica
  • Dobków
  • Krzeszów.
