Historia ziem polskich sięga tysięcy lat wstecz - na długo przed powstaniem państwa polskiego i pojawieniem się pierwszych grodów. Już w epoce neolitu, czyli wiele lat temu, żyli tu ludzie zajmujący się rolnictwem, hodowlą i rzemiosłem. Z tego okresu pochodzą liczne znaleziska archeologiczne, np. narzędzia z krzemienia, fragmenty naczyń, a także pozostałości dawnych osad. Co ciekawe, m.in. na Dolnym Śląsku znajduje się wieś, która istniała właśnie już w erze neolitu (5200-1900r. p.n.e).

To najstarsza wieś w województwie dolnośląskim

Grodziszcze to wieś, która uznawana jest za najstarszą na Dolnym Śląsku. Na jej terenie swego czasu archeologowie znaleźli znaleziska, które potwierdzają fakt, że ludzie żyli tam jeszcze w czasach neolitu. Pierwsze wzmianki jednak o tej miejscowości pochodzą z XII wieku, a w dokumentach opisywano miejscowość pod nazwą Gramolin - była ona wówczas siedzibą kasztelanii, jednej z warowni na południowym pograniczu Śląska. Wieś sama w sobie przeszła wiele wojen, w tym m.in. wojny śląskie z lat 1742-1763 pomiędzy Austrią a Prusami, lecz mimo to można spotkać tam sporo zabytków, które przetrwały trudne lata:

Kościół pw. św. Anny - budowla późnogotycko-renesansowa, obecny kościół pochodzi z początku XVI w., z późniejszymi przebudowami.

Plebania przy kościele - budynek z XIX wieku, który uzupełnia zespół zabytkowy wokół kościoła

Pałac w Grodziszczu - zabytkowy pałac późnobarokowy, wzniesiony w XVIII wieku, przebudowany na początku XX wieku

Park pałacowy z XVIII wieku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dzięki uprzejmości portalu Eska.pl, poniżej zamieszczamy zdjęcia miejscowości [ZDJĘCIA]

Te wsie na Dolnym Śląsku warto odwiedzić

Dolny Śląsk to nie tylko Wrocław, Karpacz czy Zamek Książ. To także dziesiątki urokliwych wsi, które kryją w sobie historię, tradycję i niezwykły klimat. Jedną z nich bez wątpienia jest wspomniane powyżej Grodziszcze, ale to nie tylko tę miejscowość warto odwiedzić. Poniżej prezentujemy kilka urokliwych dolnośląskich wsi wartych zobaczenia:

Szklary

Siedlęcin

Lipnica

Dobków

Krzeszów.