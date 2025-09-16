To najstarsze miasto w Polsce. Jest perłą Dolnego Śląska

Złotoryja, perła Dolnego Śląska, to jedno z najstarszych miast w Polsce, znane z bogatej historii górnictwa złota.

Miasta w Polsce kryją w sobie niezwykłe historie - jedne są stosunkowo młode i rozwijają się dopiero od kilkudziesięciu lat, inne mogą pochwalić się metryką sięgającą średniowiecza. Wiele z nich zachowało swój dawny układ urbanistyczny, zabytkowe rynki i mury obronne, które przenoszą odwiedzających w odległe czasy. To właśnie w takich miejscach najłatwiej poczuć atmosferę dawnych wieków i odkrywać dzieje naszego kraju. Jedno z tych miast, uznawane za najstarsze w Polsce jest prawdziwą perłą Dolnego Śląska.

Złotoryja – najstarsze miasto w Polsce i jego niezwykła historia

Złotoryja to perła Dolnego Śląska i jedno z najstarszych miast w Polsce. Choć dziś liczy niespełna 15 tysięcy mieszkańców, wciąż zachwyca bogatą historią, średniowiecznym układem urbanistycznym i wyjątkowymi zabytkami.

Miejscowość prawa miejskie otrzymała już w 1211 roku od księcia Henryka I Brodatego, a jej nazwa nie jest przypadkowa, bowiem miasto rozwinęło się dzięki wydobyciu złota w rejonie Pogórza Kaczawskiego. Z czasem miasto stało się ważnym ośrodkiem górniczym, a później rzemieślniczym i handlowym.

Miasto usłane złotem - Złotoryja [ZDJĘCIA]

Złotoryja: atrakcje. Co ciekawego czeka na odwiedzających?

Największą dumą miasta jest kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIII wieku – gotycka świątynia z bogatym wyposażeniem i pięknymi sklepieniami. Na uwagę zasługuje też Baszta Kowalska, fragment dawnych murów miejskich, z której rozciąga się panorama miasta.

Dodatkowo spacerując po centrum, warto zobaczyć Rynek z ratuszem i barokową fontanną z postacią górnika – symbolem górniczej przeszłości miasta. Miłośnicy historii górnictwa powinni odwiedzić Kopalnię Złota Aurelia, gdzie można przejść podziemną trasę turystyczną i spróbować samodzielnego płukania złota.

Widać, że miejscowość choć niewielka, dba o swoje dziedzictwo i przyciąga turystów z całej Polski. Odbywają się tu liczne wydarzenia kulturalne i rekonstrukcje historyczne, które ożywiają średniowieczny klimat miasta.