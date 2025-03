Wielkanoc poza domem

To uzdrowisko jest idealne na wiosnę. Kuracjusze spędzają tam nawet święta!

Nadchodząca wielkimi krokami wiosna to idealny moment na to, by zadbać o swoje zdrowie i być może wybyć na odpoczynek do malowniczych zakątków Polski. Kuracjusze z chęcią w tym okresie wyjeżdżają do urokliwych uzdrowisk na południu Polski i - co ciekawe - niekiedy spędzają tam nawet święta! Ośrodki oferują bowiem pakiety, łączące relaks z tradycyjnymi obrzędami.