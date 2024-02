Tomasz Komenda okrutnie potraktowany przez los. Niesłuszny wyrok i tragiczny finał krótkiego życia na wolności

Do zbrodni w Miłoszycach doszło w sylwestrową noc, z 31 grudnia 1996 roku na 1 stycznia 1997 roku. 15-letnia Małgorzata wybrała się wówczas na dyskotekę do klubu, który mieścił się niedaleko jej rodzinnej miejscowości. Chciała trochę się wyszaleć, jak to nastolatka, a później spokojnie wrócić do domu. Długo musiała namawiać rodziców na to, by zgodzili się ją wypuścić. Miała dopiero 15 lat, impreza była późno, więc mama i tata się o nią martwili. Ale był sylwester, a na miejscu miała dziewczynie towarzyszyć jej przyjaciółka oraz kilka innych koleżanek. Małgorzata obiecywała, że najpóźniej wróci pociągiem o piątej rano. Ostatecznie rodzice ulegli, a 15-latka bardzo się z tego powodu ucieszyła. W najgorszych koszmarach nie mogła przypuszczać, że spotka ją tam coś tak okropnego.

Małgorzata została brutalnie zgwałcona i pozostawiona na pewną śmierć. O jej morderstwo oskarżono Tomasza Komendę, który został skazany na 25 lat więzienia. Wyszedł po 18 latach, gdy okazało się, że wyrok był niesłuszny, a Komenda jest niewinny. Przeżył za kratami piekło, a po wyjściu na wolność zachorował na raka. Zaznawał normalnego życia jedynie przez kilka lat. Finał okazał się tragiczny. WIDEO PONIŻEJ.

Po więcej przerażających historii zajrzyj na Pokój Zbrodni,

Zobacz WIDEO. Pogrzeb Tomasza Komendy. Tragiczny finał krótkiego życia na wolności