Ciało w Zalewie Mietkowskim. Ratownicy WSR zakończyli poszukiwania tragicznie

Ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej zostali dziś, 24 czerwca około godziny 18:00 zadysponowani nad Zalew Mietkowski po zgłoszeniu od świadków oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. Informacja dotyczyła obiektu przypominającego ciało dryfujące na powierzchni wody.

Na miejsce skierowano już wcześniej działające w rejonie jednostki WSR, które od weekendu prowadziły tam działania poszukiwawcze po zaginięciu młodego mężczyzny.

Po dotarciu na wskazany obszar ratownicy potwierdzili zgłoszenie. Ciało zostało podjęte z wody i zabezpieczone do dalszych czynności procesowych. Dalsze działania prowadzić będzie policja oraz prokuratura, które mają ustalić tożsamość zmarłej osoby oraz dokładne okoliczności zdarzenia.

Wysłana na miejsce łódź WOPR potwierdziła, że był to poszukiwany od kilku dni 19-latek.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Przypomnienie dramatycznych wydarzeń z weekendu

Do tragedii nad Zalewem Mietkowskim doszło podczas sobotniego wieczoru, kiedy ratownicy otrzymali zgłoszenie o dwóch osobach znajdujących się w wodzie i mających trudności z utrzymaniem się na powierzchni.

Z informacji przekazywanych przez służby wynikało, że część grupy wypoczywającej na deskach SUP zdążyła wydostać się na brzeg lub została podjęta przez jednostki WOPR. Jedna z osób została uratowana wcześniej przez przepływającą łódź.

Jednak jedna z osób zniknęła pod wodą, co uruchomiło intensywną akcję poszukiwawczą, prowadzoną przez kolejne dni.

Jak relacjonowali ratownicy, warunki na akwenie w momencie zdarzenia były trudne, a nagłe załamanie pogody znacząco utrudniło powrót na brzeg osobom przebywającym na wodzie. Służby podkreślały również, że żadna z osób znajdujących się na deskach SUP nie miała założonej kamizelki ratunkowej, co mogło mieć kluczowe znaczenie dla przebiegu zdarzenia.