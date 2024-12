Tramwaj potrącił seniorkę. Walka o życie pieszej trwała kilkadziesiąt minut

Tragiczny wypadek we Wrocławiu

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek, 10 grudnia, po godz. 9. Na przejściu dla pieszych na ulicy Kazimierza Wielkiego, przy przystanku „Zamkowa”, tramwaj linii 18 jadący w kierunku pl. Jana Pawła II potrącił seniorkę.

80-letnia kobieta doznała poważnych obrażeń. Ratownicy walczyli o jej życie przez kilkadziesiąt minut, a gdy jej stan udało się ustabilizować, seniorka w ciężkim stanie została zabrana do szpitala.

Torowisko było zablokowane do godz. 11.30. Po akcji ratunkowej do działania przeszli policjanci, którzy ustalali okoliczności tragedii. Jedną z ważniejszych kwestii do wyjaśnienia będzie, przy jakim świetle kobieta weszła na torowisko.

Wiadomo, że motorniczy był trzeźwy. Mundurowi zabezpieczyli monitoring.

W czasie działania służb wiele linii tramwajowych jeździło objazdami.