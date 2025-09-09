Trener Sparty Wrocław nie krył rozczarowania. Dobitne podsumowanie

Trener Dariusz Śledź wierzył, że magia Olimpijskiego zadziała. Jego Betard Sparta Wrocław przegrała na Motoarenie 38:52, ale w rewanżu eksperci dawali jej spore szanse na odwrócenie losów dwumeczu.

W niedzielny wieczór Brady Kurtz i spółka wygrali, ale tylko 47:43. - Torunianie mocno się postawili. Okazali się lepsi w dwumeczu - przyznał Śledź w rozmowie z "Super Expressem".

- Pojechaliśmy za słabo w Toruniu i nie dość dobrze u siebie - zaznaczył nasz rozmówca.

Żużel. Trener Betard Sparty Wrocław po półfinale PGE Ekstraligi

52 punkty - taki był cel Betard Sparty Wrocław w niedzielny wieczór. Już po 14. biegu wiedzieliśmy, że "Spartanom" nie uda się remontada. Liderzy wicemistrzów Polski byli w cieniu chociażby Patryka Dudka. - Zabrakło nam pięciu punktów. Torunianie mocno się postawili i okazali się lepsi w dwumeczu. My pojechaliśmy za słabo w Toruniu i nie dość dobrze u siebie - przyznał trener Dariusz Śledź.

- Brakowało trójek liderów, torunianie dobrze startowali. Dopóki były teoretyczne szanse, wierzyliśmy w odwrócenie losów spotkania. Kuba Krawczyk pojechał dobre zawody, w ogóle jedzie dobry sezon - przyznał szkoleniowiec WTS Sparty Wrocław. Całą wypowiedź trenera znajdziecie w materiale wideo.

Sparta - Apator: Wyniki półfinału PGE Ekstraligi

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 43

1. Patryk Dudek - 15+2 (3,3,2*,2,2*,3)

2. Robert Lambert - 6 (1,0,3,2,-)

3. Jan Kvech - 0 (0,0,-,0)

4. Mikkel Michelsen - 10+1 (1*,3,3,0,3)

5. Emil Sajfutdinow - 9 (3,2,3,1,0)

6. Antoni Kawczyński - 3 (1,2,0,0)

7. Mikołaj Duchiński - 0 (0,-,0)

8. Krzysztof Lewandowski - 0 (0)

Betard Sparta Wrocław - 47

9. Brady Kurtz - 11 (2,3,1,3,2)

10. Maciej Janowski - 7+1 (3,1,0,2*,1)

11. Bartłomiej Kowalski - 6+3 (1*,1*,1*,3,0)

12. Daniel Bewley - 5 (0,2,2,1)

13. Artiom Łaguta - 10+1 (2,2,2,3,1*)

14. Marcel Kowolik - 4+1 (3,0,1*)

15. Jakub Krawczyk - 4+2 (2*,1*,1)

16. Nikodem Mikołajczyk - NS

Sędzia: Krzysztof Meyze

Widzów: komplet