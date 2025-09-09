Trener Sparty Wrocław nie krył rozczarowania. Dobitne podsumowanie

Dariusz Śledź nie poprowadzi Betard Sparty Wrocław w finale PGE Ekstraligi 2025. Jego drużyna nie zdołała odrobić strat z Motoareny. "Spartanie" wygrali na Olimpijskim 47:43, ale o złoto powalczy PRES Toruń. - Okazali się od nas lepsi - powiedział nam szkoleniowiec wrocławskiego zespołu. Zobaczcie wideo na se.pl.

Dariusz Śledź trener Betard Sparta Wrocław

  • Trener Dariusz Śledź wierzył, że magia Olimpijskiego zadziała. Jego Betard Sparta Wrocław przegrała na Motoarenie 38:52, ale w rewanżu eksperci dawali jej spore szanse na odwrócenie losów dwumeczu. 
  • W niedzielny wieczór Brady Kurtz i spółka wygrali, ale tylko 47:43. - Torunianie mocno się postawili. Okazali się lepsi w dwumeczu - przyznał Śledź w rozmowie z "Super Expressem".
  • - Pojechaliśmy za słabo w Toruniu i nie dość dobrze u siebie - zaznaczył nasz rozmówca.

Żużel. Trener Betard Sparty Wrocław po półfinale PGE Ekstraligi

52 punkty - taki był cel Betard Sparty Wrocław w niedzielny wieczór. Już po 14. biegu wiedzieliśmy, że "Spartanom" nie uda się remontada. Liderzy wicemistrzów Polski byli w cieniu chociażby Patryka Dudka. - Zabrakło nam pięciu punktów. Torunianie mocno się postawili i okazali się lepsi w dwumeczu. My pojechaliśmy za słabo w Toruniu i nie dość dobrze u siebie - przyznał trener Dariusz Śledź.

- Brakowało trójek liderów, torunianie dobrze startowali. Dopóki były teoretyczne szanse, wierzyliśmy w odwrócenie losów spotkania. Kuba Krawczyk pojechał dobre zawody, w ogóle jedzie dobry sezon - przyznał szkoleniowiec WTS Sparty Wrocław. Całą wypowiedź trenera znajdziecie w materiale wideo.

Betard Sparta Wrocław nie dała rady. Trener komentuje brak awansu do finału

Sparta - Apator: Wyniki półfinału PGE Ekstraligi

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 43

  • 1. Patryk Dudek - 15+2 (3,3,2*,2,2*,3)
  • 2. Robert Lambert - 6 (1,0,3,2,-)
  • 3. Jan Kvech - 0 (0,0,-,0)
  • 4. Mikkel Michelsen - 10+1 (1*,3,3,0,3)
  • 5. Emil Sajfutdinow - 9 (3,2,3,1,0)
  • 6. Antoni Kawczyński - 3 (1,2,0,0)
  • 7. Mikołaj Duchiński - 0 (0,-,0)
  • 8. Krzysztof Lewandowski - 0 (0) 

Betard Sparta Wrocław - 47

  • 9. Brady Kurtz - 11 (2,3,1,3,2)
  • 10. Maciej Janowski - 7+1 (3,1,0,2*,1)
  • 11. Bartłomiej Kowalski - 6+3 (1*,1*,1*,3,0)
  • 12. Daniel Bewley - 5 (0,2,2,1)
  • 13. Artiom Łaguta - 10+1 (2,2,2,3,1*)
  • 14. Marcel Kowolik - 4+1 (3,0,1*)
  • 15. Jakub Krawczyk - 4+2 (2*,1*,1)
  • 16. Nikodem Mikołajczyk - NS

Sędzia: Krzysztof Meyze

Widzów: komplet

Polecany artykuł:

Stadion Olimpijski w szoku! Cieszył się tylko jeden sektor
