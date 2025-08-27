Tropikalny upał do 35 stopni w Polsce. Przygotują stroje kąpielowe, a potem będą uciekać

Konrad Marzec
2025-08-27 17:54

Upał do 35 stopni to raz. Burze i opady deszczu to dwa. Dynamiczna prognoza pogody na końcówkę sierpnia to trzy. Eksperci z IMGW i pasjonaci są zgodni - to nie będą spokojne dni w naszym kraju. Wszyscy ci, którzy przygotują stroje kąpielowe i przygotują się na falę upałów, chwilę później będą musieli zmienić strategię.

Fala upałów, a potem zmiana pogody. Dynamiczna prognoza

Autor: Super Express Fala upałów, a potem zmiana pogody. Dynamiczna prognoza
  • IMGW potwierdza, że do Polski dotrą upały. Synoptycy przewidują temperatury znacznie przekraczające 30 stopni. Pasjonaci piszą o tropikalnych warunkach. Niestety, na tym prognozy na końcówkę sierpnia się nie kończą!
  • Wszystko wskazuje na to, że ostatnie dni wakacji przyniosą burze i opady deszczu. Najbliższy weekend nie będzie należał do spokojnych, a Polacy będą zmuszeni do zmiany swoich planów. 
  • W tym materiale przyglądamy się nie tylko prognozom Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale przekazujemy również analizę pasjonata z serwisu fanipogody.pl - Michała Kołodziejczyka.

Tropikalny upał w Polsce. Nawet 35 stopni. Padła data

Wielbiciele upałów będą wniebowzięci. W czwartek (28 sierpnia 2025) poczujemy się jak w środku lata, a może nawet jak w odległym kurorcie. Choć eksperci przypominają, że zbyt długie przebywanie na pełnym słońcu i przy takich temperaturach może być szkodliwe, to jednak spragnieni wysokich temperatur Polacy czekali na takie wiadomości.

- W czwartek termometry w centrum Polski wskażą nawet 35 stopni Celsjusza. Upał w kraju będzie silny, a powyżej 30 stopni zanotujemy prawdopodobnie wszędzie, prócz krańców północnych Polski. Bardzo ciepło będzie również w piątek, przy czym tego dnia upał przesunie się już na wschód - analizuje Michał Kołodziejczyk z serwisu fanipogody.pl.

Spojrzeliśmy również na mapy, które widnieją w serwisie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ciekawie wygląda teren województwa dolnośląskiego, gdzie w najcieplejszym momencie dnia widać 33 stopnie Celsjusza. Pod tekstem prezentujemy grafikę z ważnymi poradami!

Pogoda IMGW na 28 sierpnia. Upały do 33 stopni realne

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 28 sierpnia. Upały do 33 stopni realne

Załamanie pogody przyjdzie bardzo szybko

Już w środę IMGW opublikował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami - dotyczą one czternastu województw (możliwe są aktualizacje!). Wyjątkami są tylko:

  • Podlasie
  • Warmia i Mazury

Niestety, już w czwartek upały pomieszają się z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że na zachodzie i północnym zachodzie kraju zachmurzenie miejscami wzrośnie do dużego i tam pojawią się przelotne opady deszczu i możliwe burze. - Podczas burz prognozowana wysokość opadów do 15 mm, a na Pomorzu Zachodnim do 20 mm - dodają synoptycy.

W kolejnych godzinach będzie tylko gorzej, a weekendowa pogoda zmusi Polaków do odłożenia najambitniejszych planów. - W sobotę opady i burze pojawiać będą się praktycznie w każdym miejscu w kraju. Nie będą to bardzo groźne zjawiska pogodowe, choć lokalnie burze wykazywać będą się większą aktywnością - podkreśla Michał Kołodziejczyk z serwisu fanipogody.pl. 

Pogoda powinna uspokoić się pod sam koniec tygodnia. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

Źródła: informacja własna, fanipogody.pl, IMGW, mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

