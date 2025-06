Gorący początek wakacji. Eksperci z IMGW rozwiewają wątpliwości. Upał, a potem gwałtowny zwrot

Spis treści

Upał w Polsce. Nawet 34 stopnie. Wiemy, kiedy to się stanie

W ostatnich dniach pogoda jest mocno kapryśna. Jednego dnia mamy upały i słoneczną aurę, a niedługo później do Polski docierają gwałtowne burze, wichury, ulewy i grad. W ciągu kilkudziesięciu godzin temperatura maksymalna rośnie i maleje nawet o kilkanaście stopni. Czy nadchodzący lipiec przyniesie zmianę? Czy lato rozgości się nad Wisłą na dobre?

Na początku przyszłego tygodnia spodziewamy się upałów na zachodzie i w centrum. Lokalnie temperatury będą dochodzić do 34°C. Właściwie w całej Polsce będzie bardzo ciepło, jednak najcieplejszymi regionami będą południowy zachód, zachód i centrum kraju.

- mówi w rozmowie z „Super Expressem” Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Upał, a potem gwałtowna zmiana. W prognozach burze, wichury i grad

Jak długo upał zostanie z nami? Agnieszka Prasek mówi o drugiej połowie nadchodzącego tygodnia jako o okresie z „gwałtownymi zjawiskami”, takimi jak burze, porywisty wiatr czy opady deszczu, lokalnie gradu.

Jaka będzie pogoda w wakacje?

Czy nadchodzące upały to przedsmak tego, co czeka nas w okresie wakacji? - Patrząc na prognozy długoterminowe, lato zapowiada się na czas z temperaturami powyżej normy wieloletniej – przekazuje rzeczniczka IMGW. - Oczywiście, to jest tendencja, nie możemy przewidzieć liczby dni deszczowych lub dni z upałem. Modele opierają się na porównaniu wartości z okresu 30-letniego – dodaje Prasek.

IMGW ostrzega przed upałem i burzami

Przedsmakiem tego, co czeka nas w pogodzie w nadchodzącym tygodniu, niech będą najbliższą godziny. IMGW już w czwartek (26 czerwca) ostrzega mieszkańców zachodniej oraz południowo-zachodniej Polski przed upałami. Wydano ostrzeżenie I stopnia, czyli tzw. "żółty alert meteo". Temperatura maksymalna ma wzrosnąć nawet do 31°C. Jednak już w piątek (27 czerwca) zrobi się chłodniej, maksymalnie do 27°C na południowym wschodzie kraju. W godzinach wieczornych i nocnych nad Polską należy spodziewać się burz. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie około 100 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie IMGW.

Sonda Jak znosisz upały? Nie znoszę, ratuje mnie tylko klimatyzacja Jest ok Siedzę w domu i jakoś daję radę