Trzy lata remontowali wymarzony dom. Jedna noc zmieniła wszystko!

Do tragedii doszło w miniony czwartek, 8 sierpnia, przed godz. 3 nad ranem. W miejscowości Świecie, niedaleko Świeradowa-Zdroju na Dolnym Śląsku, doszło do pożaru domu. Mieszkająca w domu para - Krzysztof i Anna - została obudzona przez sąsiadów. Na szczęście nie doszło do najgorszego, ale mimo wysiłków strażaków (w akcji gaśniczej brało udział aż 10 zastępów), budynek został zupełnie zniszczony.

- Trzy lata temu spełniłem swoje marzenie – zakupiłem dom w Świeciu, który od początku wymagał kapitalnego, kosztownego remontu. Było to ogromne wyzwanie, ale wierzyłem, że to właśnie tu odnajdę swoje miejsce na ziemi. Wprowadziłem się i z zapałem rozpocząłem prace. Remont trwał długo, ale udało się. Razem z moją partnerką Anią, która wprowadziła się do mnie, byliśmy szczęśliwi. Mieszkaliśmy w naszym wymarzonym domu nad rzeczką, tworzyliśmy muzykę, cieszyliśmy się każdym dniem – napisał pan Krzysztof, właściciel.

Szczęście lokatorów zmieniło się w koszmar w jedną noc. - Pożar zniszczył dosłownie wszystko. Nasze marzenia, ogrom włożonej pracy i życie, które budowaliśmy od podstaw. Uratowaliśmy to, co najcenniejsze – nasze życie i zdrowie, ale oprócz siebie nawzajem, nie mamy już nic. Nasz dom, jego wyposażenie, ubrania, a nawet nasze ukochane instrumenty – wszystko spłonęło lub zostało zniszczone przez wodę podczas gaszenia. Straty wstępnie oszacowano na milion złotych – dodał mężczyzna w opisie zbiórki na portalu szczytny-cel.pl

Na domiar złego, na kilka tygodni przed pożarem, skończyło się ubezpieczenie domu, a w natłoku codziennych spraw właściciele nie zdążyli wykupić nowego. Dlatego zwrócili się o pomoc ludzi dobrej woli. - Jeśli są osoby, które zechcą pomóc nam w odbudowie naszego życia, będziemy nieskończenie wdzięczni. Każda pomoc przybliża nas do spełnienia marzenia o bezpiecznym, własnym kącie, w którym będziemy mogli tworzyć i na nowo cieszyć się życiem – dodaje pan Krzysztof.

