Trzy osoby uciekły, jedna nie zdążyła. Tragiczny pożar pod Wrocławiem

Sośnica. Tragiczny pożar pod Kątami Wrocławskimi

Do zdarzenia doszło w sobotę, 1 marca, w miejscowości Sośnica pod Kątami Wrocławskimi. Około godziny 13:50 wybuchł pożar w mieszkaniu na parterze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego.

Na miejsce natychmiast wysłano straż pożarną, w sumie w działaniach brało udział 6 zastępów ratowniczo-gaśniczych. Niestety, skutki zdarzenia okazały się tragiczne.

- Trzy osoby zdołały ewakuować się przed przybyciem straży pożarnej, jednak jedna osoba poniosła śmierć na miejscu – informuje Komenda Miejska PSP we Wrocławiu.

Akcja strażaków trwała niewiele ponad trzy godziny. Policja teraz wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia.

Jak dodaje Komenda Miejska PSP we Wrocławiu, Lokal, którym doszło do zdarzenia, nie był wyposażony w czujki dymu, co mogło przyczynić się do tragicznych skutków. Strażacy apelują o montaż czujników dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie w sytuacjach zagrożenia.