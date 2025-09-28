Tyle kosztuje akademik w Polsce. W tych miastach studenci płacą i płaczą

Wielkimi krokami zbliża się początek roku akademickiego. Studenci muszą martwić się nie tylko nauką i egzaminami, ale również tym, gdzie będą mieszkać. Można oczywiście wynajmować mieszkanie, ale popularną alternatywą zawsze są akademiki. Które uniwersyteckie miasta są najtańsze, a w których ciężko może być znaleźć pokój czy mieszkanie na „studencką kieszeń”? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Cenom w akademikach przyjrzał się rankomat.pl. - Stawki w akademikach są dość zróżnicowane i zależą głównie od tego, czy student chce mieszkać sam, czy ze współlokatorami w jednym pokoju – zwracają uwagę autorzy opracowania dotyczącego kosztów akademików.

Każdy uniwersytet indywidualnie wycenia ceny noclegów w swoich domach studenckich, co wcale nie oznacza, że im większe miasto, tym drożej. Tutaj sytuacja różni się w porównaniu do wynajmowania mieszkań prywatnych.

Rankomat przyjrzał się stawkom w piętnastu uniwersyteckich miastach. Okazuje się, że najtańsze miejsce w domu studenckim oznacza wydatek na poziomie 400 zł miesięcznie. Tak jest w akademiku należącym do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Minimalna stawka najwięcej kosztuje studentów Uniwersytetu Śląskiego – to 717 zł w Katowicach. Najniższe ceny dotyczą miejsca w pokoju wieloosobowym, najczęściej zamieszkanym przez dwóch lub trzech studentów.

Górny pułap cen w akademiku, a dokładnie w pokoju jednoosobowym, wynosi 646 zł w Zielonej Górze i 710 zł w Opolu. Uniwersytet Zielonogórski jako jedyna uczelnia z całego zestawienia dolicza jeszcze opłatę za media, więc ostateczna cena najmu może ulec zmianie.

Najwięcej za miejsce w akademiku trzeba zapłacić we Wrocławiu. Stawki w Kredce i Ołówku sięgają aż 1470 zł za miesiąc w „jedynce”. Powyżej 1000 zł kosztuje również akademik w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Olsztynie. W niektórych miastach i akademikach różnice widełek cenowych są stosunkowo niewielkie. W Gdańsku to 230 zł, w Opolu – 260 zł, a w Zielonej Górze – 212 zł.

Wynajmowanie pokoju lub mieszkania w domu studenckim oznacza zawsze pewne ryzyko związane ze szkodami i pokryciem strat z własnej kieszeni. Aby tego uniknąć, np. przez przypadkowe zalanie czy nieumyślne spowodowanie usterki, warto mieć ubezpieczenie mieszkania. Wystarczy ochrona wyposażenia z dokupionym rozszerzeniem w postaci OC w życiu prywatnym. Taka polisa to wydatek za mniej niż 100 zł rocznie.

Powyższa analiza przygotowana przez rankomat.pl dotyczy mieszkań występujących w ogłoszeniach internetowych z okresu 1-31 sierpnia 2025 r. dla siedemnastu miast. Wyliczenia sporządzono na podstawie 25 tysięcy ogłoszeń najmu. Wyniki są publikowane tylko w przypadku, gdy liczba ogłoszeń jest nie mniejsza niż 100.

Źródło: rankomat.pl

