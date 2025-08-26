Wiemy, kiedy upały wrócą do Polski. Padła konkretna data. IMGW ostrzega

Po chłodniejszych dniach, koniec sierpnia zaskoczy nas powrotem wysokich temperatur.

W czwartek i piątek (28-29 sierpnia) spodziewane są upały do 31°C w większości regionów Polski.

Niestety, powrót lata będzie krótkotrwały – ochłodzenie nadejdzie już w weekend. Czy to ostatnie podrygi lata w tym roku?

Po ostatnich zimnych dniach, gdzie w niektórych regionach słupki rtęci nie dochodziły nawet do granicy 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia, wydawać by się mogło, że lato pożegnało się z nami na dobre, tym bardziej, że za chwilę początek września. Nic bardziej mylnego! W prognozach na najbliższe dni widać upał. Problem w tym, że – jak to bywa tegorocznego lata – będzie to krótki czas z wysokimi temperaturami. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Upał wedrze się do Polski w czwartek (28 sierpnia). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje wysokie temperatury w niemal całej Polsce. Na Ziemi Lubuskiej, Śląsku, Opolszczyźnie, Małopolsce, Mazowszu i w Świętokrzyskiem temperatura maksymalna w granicach 30-31 stopni Celsjusza. Podobna pogoda w piątek (29 sierpnia). Należy spodziewać się ostrzeżeń IMGW.

Niestety dla zwolenników gorąca, powrót typowo letniej aury będzie krótki. Już w sobotę (30 sierpnia) chłodniej w zachodnich regionach kraju. Upalnie wciąż w centralnej i wschodniej Polsce. Ostatniego dnia sierpnia znacznie niższe temperatury już w całym kraju. Maksymalnie na termometrach do 27 stopni Celsjusza.

Chłodniejszymi regionami kraju będą w tym czasie Kujawy, Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia, Mazury i Podlasie. W tych regionach w najbliższych dniach temperatura maksymalna nie przekroczy 25 stopni Celsjusza.

Źródło: IMGW

Sonda Jak znosisz upały? Nie znoszę, ratuje mnie tylko klimatyzacja Jest ok Siedzę w domu i jakoś daję radę