Upał powróci we wrześniu? Nawet 40 stopni na termometrach. Ta prognoza odziera ze złudzeń

Czy upały do 40 stopni Celsjusza we wrześniu to realny scenariusz? Na pewno takie warunki odczuwają Europejczycy. Wielbiciele tropikalnych warunków mogą udać się na wakacje i korzystać z pełnego słońca.

My sprawdzamy najnowsze prognozy IMGW dla Polski i analizy pasjonatów od pogody. One mówią jasno - o tropikalne lato będzie bardzo trudno, choć słońce i gorące temperatury na pewno dadzą o sobie znać.

Najnowsze prognozy dla kraju i Europy przekazujemy na se.pl.

Upały we wrześniu. Nawet 40 stopni w Europie

Lato nie było specjalnie udane, a już na pewno nie dla tych, którzy lubią wygrzewać się na słońcu w towarzystwie temperatur, przekraczających 30 stopni Celsjusza. Mamy dobrą radę dla czytelników, którzy jeszcze we wrześniu chcą się opalać w tropikalnych warunkach. - Na południu Hiszpanii, Włoch, czy Grecji temperatury wciąż osiągają 40 stopni Celsjusza - podaje Michał Kołodziejczyk, pasjonat z serwisu fanipogody.pl.

Pozostaje pytanie, czy afrykańskie upały jeszcze w tym roku zagoszczą w Polsce? Stary Kontynent jest pod wpływem gorących mas powietrza, ale najgoręcej jest na południu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował prognozy na końcówkę września, które nie pozostawiają żadnych złudzeń.

Prognoza IMGW: Koniec upałów w 2025 roku niemal pewny

Sprawdziliśmy prognozy synoptyczne IMGW na najbliższe 5 dni (13/14 - 18 września). Na radarach nie widać upałów w Polsce. Eksperci zapowiadają bardzo przyjemne temperatury na południowym wschodzie kraju. W najbliższy weekend, temperatury do 25 stopni Celsjusza są realnym scenariuszem dla:

Podkarpacia

Śląska

Małopolski

Mazowsza

W sobotę w całym kraju temperatury maksymalne przekroczą 20 stopni Celsjusza, ale o 30 nie ma mowy. Upałów nie widać również na modelu ECMWF. Korzystają z niego specjaliści Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że ostatnie upały w 2025 już za nami. Kolory, które dominują na modelu ECMWF mówią wszystko:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na podstawie modelu ECMWF na wrzesień i październik

W drugiej połowie września ma być o wiele chłodniej, niż na początku miesiąca. Pojawi się też sporo opadów deszczu, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Z prognoz długoterminowych IMGW na październik wynika z kolei, że w 11 województwach temperatura powinna być powyżej normy wieloletniej. Być może w tym miesiącu czeka nas ostatni powiew lata.

Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie". IMGW przypomina, że największą sprawdzalność mają synoptyczne analizy, prezentowane z dwudniowym wyprzedzeniem.

