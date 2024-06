W sobotę 10. PKO Nocny Wrocław Półmaraton Przygotuj się na atrakcje i zmiany w komunikacji

W biegu udział weźmie 12 tys. uczestników z 30 krajów. Na trasie znajdzie się standardowo m.in. most Grunwaldzki i aleja Różyckiego, jak też nowe fragmenty np. odremontowane Mosty Pomorskie. Biegaczy wspierać będą pacemakerzy. Uczestnicy 10. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu w dniach 15 i 16 czerwca będą mogli korzystać z wrocławskiej komunikacji miejskiej bezpłatnie! Wystarczy okazać numer startowy i dokument tożsamości.

Wsparcie pacemakerów i limity czasowe

Na ten bieg organizatorzy przygotowali 7 grup, które pobiegną na czasy: 1:20, 1:30, 1:35, 1:40, 1:45, 1:50, 1:50, 1:55, 2:00, 2:05, 2;10, 2:20 oraz 2;30. Aby dołączyć do konkretnej grupy, należy ustawić się przy osobie, która ją prowadzi. Bieg wraz z pacemakerem to z kolei nieocenione wsparcie w ukończeniu biegu w określonym czasie. Zawodnicy mają na to 3 godziny netto. Osoby, które nie dotrą do mety do godz. 1.30, są zobowiązane do przerwania biegu, opuszczenia trasy lub dojazdu do mety pojazdem z napisem KONIEC BIEGU.

Atrakcje i udogodnienia

– Już od godz. 12 zapraszamy do strefy aktywności na terenie Stadionu Olimpijskiego. Nasi partnerzy, m.in. Decathlon, Fitness Academy, Pro Run oraz WKS Śląsk (sekcja piłkarska i biegów przełajowych), zadbają o liczne aktywności – mówi Maciej Fedorczuk z Młodzieżowego Centrum Sportu. Jedną z ważniejszych atrakcji będzie możliwość uściśnięcia dłoni czy zrobienia zdjęcia z ambasadorką biegu, Justyną Święty-Ersetic, a także food trucki, kawa z Bike Cafe i świeża woda dostarczona przez MPWiK. Muzykę w tle zapewni Party BUS radia ESKA, a wrocławianie otrzymają upominki od firmy Melvit. O godz. 17 wystartuje PKO Wieczorny Bieg Rodzinny im. Jerzego Witkowskiego. Zawodnicy pobiegną na dystansie 1100 m wokół Stadionu Olimpijskiego.

Zmiany w komunikacji

15 czerwca kierowców czekają utrudnienia, na niektórych drogach w ruchu zmiany będą obowiązywały od 19 do 1:30. Samochodu nie będzie można parkować na Wielkiej Wyspie i na wielu ulicach w centrum miasta.