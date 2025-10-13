Od 2 lat mieszkał w szałasach. Gdy do niego przyszli, od razu wyjął nóż

Dolnośląscy policjanci poinformowali o zatrzymaniu mężczyzny, który od ponad 2 lat ukrywał się w leśnych szałasach! Mężczyzna wyskoczył na funkcjonariuszów z nożem!

Jedna z policjantek została trafiona w nogę ostrym narzędziem. Na szczęście uniknęła poważnych obrażeń.

Dolnośląskie: Od ponad 2 lat ukrywał się w szałasach

Podkomisarz Sylwia Serafin z KPP w Lubinie poinformowała o nietypowej interwencji, którą przeprowadzili policjanci z komisariatów w Rudnej i Ścinawie (województwo dolnośląskie). Funkcjonariusze zgłoszenie otrzymali od Straży Leśnej. Wynikało z niego, że pracownicy firmy wykonującej prace porządkowe, ujawnili w lesie mężczyznę, który według ich oświadczenia krzyczał do nich, uniemożliwiając kontynuację dalszych prac, a dodatkowo groził, że ma broń i zrobi sobie krzywdę. Był wobec nich bardzo agresywny.

- Po sprawdzeniu wyznaczonego terenu w jednym z szałasów policjanci ujawnili mężczyznę, który wypowiadał się nieracjonalnie, był agresywny, nie stosował się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, po czym wybiegł z nożem w kierunku mundurowych, rzucając nim w jedną z interweniujących policjantek. Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych podejrzany został błyskawicznie obezwładniony i zatrzymany - relacjonuje oficer prasowa policji w Lubinie.

Poszukiwany zatrzymany. Grozi mu 10 lat więzienia

Okazał się nim 34-latek poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności. Policjantka nie korzystała z pomocy medycznej. W trakcie wykonywania czynności procesowych z mężczyzną wyszło również na jaw, że w ubiegłym roku, trzymając nóż w ręce, kierował on groźby w kierunku kobiety, która spacerowała po lesie.

- 34-latek trafił do policyjnej celi. Został przewieziony do miejscowej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji, za co grozi mu kara do 10 lat pobawienia wolności. Dodatkowo odpowie za groźby karalne wobec mieszkanki gminy Rudna - podsumowuje oficer prasowa KPP w Lubinie.

