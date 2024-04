9-latek zginął nieopodal domu. Wybiegł z placu zabaw i doszło do tragedii!

Wałbrzych. Śmiertelny wypadek 9-latka. Potrącił go samochód

9-latek to ofiara śmiertelna wypadku na ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu. Tragedia rozegrała się w sobotę, 27 kwietnia, ok. godz. 12. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, chłopiec przebywał wcześniej w towarzystwie grupki dzieci na znajdującym się nieopodal placu zabaw. W pewnym momencie postanowił pobiec do domu, ale wtargnął na ul. Nałkowskiej w niedozwolonym miejscu. Na łuku drogi potrąciła go kierująca samochodem 68-latka, w wyniku czego dziecko zginęło na miejscu. Do zdarzenia doszło w pobliżu domu 9-latka. Dalsza część tekstu poniżej.

