Pogoda dla Wrocławia na weekend 4-6 września

Weekend w Wrocławiu rozpocznie się temperaturą przypominającą lato, jednak niebo będzie w większości zasnute chmurami i pojawią się opady deszczu. W kolejnych dniach termometry wskażą niższe wartości, a wiatr zmieni swoją siłę. Finał weekendu przyniesie jednak znaczną poprawę pogody, choć kosztem niższej temperatury.

Ciepły i deszczowy piątek

Piątek, 4 września, będzie najcieplejszym dniem weekendu. W najcieplejszym momencie dnia termometry we Wrocławiu mogą pokazać nawet około 28 stopni Celsjusza. Noc przyniesie spadek do około 15°C. Niestety, wysokiej temperaturze towarzyszyć będzie duże zachmurzenie i opady deszczu, które mogą być chwilami intensywne. Wiatr powieje ze średnią prędkością około 6 m/s.

Pochmurna i wietrzna sobota

W sobotę, 5 września, pogoda ulegnie zmianie. Temperatura w ciągu dnia spadnie do około 22 stopni, będzie więc wyraźnie chłodniej niż w piątek. Noc pozostanie dość ciepła, z temperaturą na poziomie 16°C. Ten dzień zapowiada się pochmurno, a do tego będzie najbardziej wietrzny w całym weekendzie – średnia prędkość wiatru wzrośnie do około 8 m/s. Możliwe są też niewielkie, przelotne opady deszczu.

Słoneczna, ale chłodna niedziela

Niedziela, 6 września, przyniesie ostateczną zmianę aury i okaże się najchłodniejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 20 stopni, a w nocy spadnie do około 13°C. W zamian za niższe wartości na termometrach mieszkańcy Wrocławia otrzymają jednak bezchmurne niebo i dużo słońca. Wiatr również osłabnie, wiejąc z prędkością około 5 m/s. Tego dnia nie prognozuje się już żadnych opadów.

Jak spędzić weekend w Wrocławiu?

Zmienna pogoda będzie wymagała elastycznego planowania weekendu. Deszczowy i ciepły piątek może być dobrą okazją do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w kinie, galerii czy przy dobrej kawie. Sobota, z uwagi na silniejszy wiatr i chmury, zachęca raczej do krótszych spacerów w cieplejszym ubraniu. Z kolei w pełni słoneczna niedziela, mimo niższej temperatury, stworzy idealne warunki do dłuższego pobytu na świeżym powietrzu, na przykład w jednym z miejskich parków czy na nadrzecznych bulwarach.

Dane pogodowe: OpenWeather