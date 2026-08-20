Pogoda we Wrocławiu: 21-23 sierpnia

Prognozy na nadchodzący weekend w Wrocławiu pokazują, że aura będzie bardzo zmienna. Mieszkańców czeka zarówno ciepły i parny dzień, jak i wyraźne ochłodzenie połączone z opadami. Kluczowa okaże się sobota, która przyniesie największe załamanie pogody i może wpłynąć na plany tych, którzy liczą na letnią atmosferę przez całe trzy dni.

Ciepły i pochmurny początek weekendu

Piątek, 21 sierpnia, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu. Termometry we Wrocławiu w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 28 stopni Celsjusza, a noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 18 stopni. Niebo będzie w większości zasnute chmurami, co może przynieść przelotne opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby, osiągając prędkość do 3 m/s.

Sobota pod znakiem deszczu i ochłodzenia

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w sobotę. Ten dzień przyniesie wyraźne ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do około 21 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie już znacznie chłodniejsza, z temperaturą około 14 stopni. Co najważniejsze, przez cały dzień prognozowane są umiarkowane opady deszczu. Dodatkowo odczuwalnie wzmoże się wiatr, który może osiągać prędkość blisko 6 m/s.

Słoneczna, ale chłodna niedziela na zakończenie

Niedziela, 23 sierpnia, przyniesie poprawę pogody, choć nie oznacza to powrotu ciepła. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Noc będzie najzimniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Największą zaletą tego dnia będzie jednak bezchmurne niebo i brak jakichkolwiek opadów. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, ale wciąż będzie odczuwalny, wiejąc z prędkością około 5 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura będzie miała duży wpływ na weekendowe plany. Piątkowe ciepło, mimo chmur, może jeszcze zachęcać do spędzania czasu na zewnątrz, choć warto mieć na uwadze możliwość przelotnego deszczu. Sobota to z kolei dzień, który najlepiej spędzić w pomieszczeniach – deszcz i silniejszy wiatr skutecznie zniechęcą do aktywności na świeżym powietrzu. Niedziela, dzięki słońcu i braku opadów, stworzy idealne warunki na spacer, jednak przy temperaturze około 20 stopni przyda się cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather