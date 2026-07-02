Pogoda we Wrocławiu: 3-5 lipca

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się weekendu z dwoma obliczami. Prognozy na 3-5 lipca wskazują, że po bardzo przyjemnym i ciepłym piątku nadejdzie chłodniejsza i bardziej pochmurna sobota, a wszystko zakończy się deszczową niedzielą. Różnice w pogodzie między poszczególnymi dniami będą wyraźnie odczuwalne.

Piątek z najwyższą temperaturą

Weekend rozpocznie się letnią aurą. Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem w prognozowanym okresie. Termometry we Wrocławiu w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 27 stopni Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 17°C. Na niebie pojawi się niewiele chmur, a niewielkie opady rzędu 0,2 mm będą praktycznie nieodczuwalne. Towarzyszyć nam będzie umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 7 m/s.

Sobotnie ochłodzenie i więcej chmur

Już w sobotę pogoda we Wrocławiu ulegnie zmianie. Przede wszystkim odczujemy spadek temperatury – w ciągu dnia słupki rtęci wskażą maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. Znacznie chłodniejsza będzie noc z piątku na sobotę, kiedy temperatura spadnie do około 13°C. Tego dnia niebo będzie w większości pochmurne, jednak prognozy nie przewidują opadów deszczu. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 6 m/s.

Deszczowa niedziela we Wrocławiu

Niedziela przyniesie kontynuację chłodniejszej aury, ale z istotną zmianą – pojawią się opady. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie zbliżonym do sobotniej i wyniesie około 23°C, a minimalna w nocy wzrośnie do około 15 stopni. Kluczowym elementem pogody tego dnia będą słabe opady deszczu. Wiatr będzie już najsłabszy w ciągu całego weekendu, wiejąc z prędkością do 5 m/s, co sprawi, że deszczowa aura będzie bardziej odczuwalna.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Ciepły i pogodny piątek to idealny moment na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Długi spacer po parkach, spotkanie ze znajomymi w ogródku restauracyjnym czy po prostu relaks nad wodą będą doskonałym pomysłem. Z kolei pochmurna, ale sucha sobota wciąż sprzyja aktywnościom poza domem, choć warto mieć ze sobą cieplejsze okrycie. To dobry dzień na zwiedzanie miasta czy wycieczkę rowerową. Niedzielne opady mogą natomiast skłonić do zmiany planów na te pod dachem – wizyta w muzeum, kinie czy spędzenie czasu w przytulnej kawiarni może okazać się najlepszym rozwiązaniem.

Dane pogodowe: OpenWeather