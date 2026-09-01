"Wrąbał się w kolejkę"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 31 sierpnia, na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu. Tego dnia na stacjach w całej Polsce ustawiały się długie kolejki. Kierowcy chcieli zatankować przed zapowiadanymi zmianami cen paliw.

W Wałbrzychu emocje w pewnym momencie sięgnęły zenitu.

Jak wynika z nagrania i relacji słyszalnych na filmie, awantura miała rozpocząć się od sytuacji związanej z kolejnością oczekiwania na tankowanie. Jeden z kierowców miał wjechać przed innych oczekujących.

To szybko doprowadziło do ostrej wymiany zdań. Na nagraniu słychać m.in. kobietę, która zarzuca jednemu z mężczyzn, że „wjechał w kolejkę”, a następnie ją obraził. Wulgaryzmy padają z obu stron. Zamiast spokojnego wyjaśnienia sytuacji zaczyna się przepychanka.

Bójka o kolejkę na stacji paliw.Wałbrzych, wściekli ludzie chcą zatankować przed podwyżką cen. pic.twitter.com/eQFZ6wb3k1— Mario Jakiśtam (@Mario711245) September 1, 2026

Z kłótni zrobiła się bójka

Na nagraniu widać dwóch mężczyzn, którzy zaczynają się szarpać. Próbują ich rozdzielić inne osoby znajdujące się na stacji. W pewnym momencie sytuacja robi się jeszcze bardziej nerwowa. Do uczestników zajścia podbiega kolejny mężczyzna. W ręku ma pałkę teleskopową.

Mężczyzna uderza jednego z uczestników w nogę.Na filmie nadal słychać krzyki i wzajemne oskarżenia. Uczestnicy przedstawiają różne wersje tego, kto rozpoczął awanturę.

Jedna z kobiet próbuje wyjaśnić, że powodem całego zajścia było właśnie zachowanie kierowcy w kolejce.

„Ty szm***” – pada na nagraniu

W pewnym momencie między uczestnikami dochodzi także do ostrej wymiany słów. Na nagraniu słychać m.in. słowa:

„Wjechał w kolejkę, a potem powiedział do mnie: ty szm**”.

Chwilę później jeden z uczestników odnosi się do zarzutu dotyczącego kolejki i użytych przez siebie słów. Nagranie zawiera liczne wulgaryzmy, dlatego część wypowiedzi nie nadaje się do publikacji w całości.

Wszystko nagrał świadek

Całe zajście zostało zarejestrowane przez osobę znajdującą się w pobliżu. Film trafił do mediów społecznościowych i bardzo szybko zaczął zdobywać ogromne zasięgi. Nagranie zostało odtworzone już ponad pół miliona razy i zebrało ponad tysiąc komentarzy.

Internauci komentują przede wszystkim eskalację konfliktu — od sporu o miejsce w kolejce do fizycznej konfrontacji i użycia pałki teleskopowej. Cała sytuacja pokazuje, jak błahy z pozoru konflikt może w ciągu kilku chwil przerodzić się w poważną awanturę.

Kierowcy, którzy jeszcze chwilę wcześniej po prostu czekali na swoją kolej przy dystrybutorze, zaczęli się wzajemnie wyzywać i szarpać. Ostatecznie w zajściu uczestniczyło kilka osób, a jeden z mężczyzn sięgnął po pałkę teleskopową.

Na ten moment szczegóły dotyczące ewentualnych konsekwencji prawnych uczestników powinny być traktowane ostrożnie. Nagranie pokazuje przebieg zajścia, ale samo w sobie nie przesądza o odpowiedzialności poszczególnych osób ani o tym, kto dokładnie ponosi winę za jego rozpoczęcie.

Jedno jest pewne: kolejka do dystrybutora skończyła się na stacji paliw nie tylko nerwami, ale również rękoczynami.