"Wieczny odpoczynek" to mit. Niepokojące kartki na cmentarzach

Nie taki "wieczny odpoczynek". Groby też mają termin ważności

To sprawa o której często zapominamy - za grób naszych bliskich trzeba płacić, inaczej zostanie zlikwidowany. Pamięć o zmarłych pozostaje w naszych myślach, a formalnie i fizycznie nagrobek może zostać rozebrany. Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, termin ważności grobu upływa po 20 latach od daty zgonu lub po upływie terminu przedłużenia jego ważności. Po tym czasie zarządowi cmentarza przysługuje prawo do zlikwidowania grobu. Dlatego warto pamiętać o uregulowaniu wszelkich formalności z tym związanych. Administratorzy cmentarzy często przypominają o uiszczeniu opłaty za miejsce na cmentarzy np. w Internecie. Przyczyny braku płatności za miejsce na cmentarzu są różne - czasem to zwykłe zapominalstwo, a zazwyczaj brak środków lub fakt, że rodzina lub przyjaciele pochowanej osoby także zmarli.

"Dysponent grobu jest proszony o kontakt z kancelarią cmentarza komunalnego" - zdjęcia kartki z takim napisem opublikował "Fakt". I choć treść wiadomości może smucić, niestety przepisy są nieubłagane. Kiedy opłata nie jest uiszczona, administrator nekropolii może usunąć pomnik, płytę nagrobną i pochować w tym miejscu inną osobę. Zabraknie też informacji o człowieku, który spoczął tu wcześniej.

Źródło: "Fakt"