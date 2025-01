Szokujące sceny

Wjechał w tłum ludzi na chodniku w Głogowie. Policja wie, kim jest właściciel czarnego SUV-a [WIDEO, ZDJĘCIA]

Policja w Głogowie ustaliła tożsamość osoby, która jest właścicielem czarnego SUV-a - osoba kierująca pojazdem wjechała na chodniku w tłum ludzi na tamtejszej starówce. Z nagrania nie wynika, by stało się to przypadkiem, bo samochód jechał ze znaczną prędkością, a prowadzący wcale nie zjeżdżał na ulicę. Po całym zdarzeniu, do którego doszło 18 stycznia, uciekł.