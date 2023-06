Wkrótce remont w ciągu ulicy Legnickiej. Od 18 czerwca duże zmiany komunikacyjne

Artykuł sponsorowany 10:00 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kompleksowy remont torowiska w ciągu ul. Legnickiej to największa tegoroczna inwestycja w ramach programu #TORYwolucja. Prace ruszą 18 czerwca i mają potrwać do 9 września. W tym czasie wyłączony z ruchu będzie odcinek torowiska od ul. Złotoryjskiej (przystanek „Dolmed”) do ul. Milenijnej.