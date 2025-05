i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express QUIZ: Pewniaki na maturę z matematyki 2024! Te zadania pojawią się w arkuszu CKE niemal na pewno

Matura 2025

QUIZ: Pewniaki na maturę z matematyki 2025! Te zadania pojawią się niemal na pewno

Matura z matematyki 2025 już we wtorek, 6 maja. QUIZ z matematyki pod kątem matury 2025 to okazja do sprawdzenia się dla uczniów, którzy już za moment zmierzą się z "królową nauk". Przed wami 10 zadań, które powinniście rozwiązać, jeśli myślicie o sukcesie na maturze. Wynik poniżej 4/10 będzie potężnym dzwonem alarmowym. Te lub podobne zadania pojawią się w arkuszu CKE z matematyki niemal na pewno!