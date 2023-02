Wrocław pięknieje! Mosty Pomorskie w nowym blasku

– Mosty zostały przebudowane, wzmocnione, będą nam służyły kolejne dziesięciolecia. Wszystkie prace prowadziliśmy pod okiem konserwatora zabytków – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Most Pomorski Południowy zyskał najwięcej, bo nie tylko odbudowaliśmy sterczyny z latarniami, ale schowaliśmy pod dno Odry rury ciepłownicze, które szpeciły ten obiekt. To było duże wyzwanie inżynierskie. Dzięki temu, że rur już nie widzimy, możemy podziwiać maszkarony, które znów patrzą na nurt Odry – dodaje.

Lepsza komunikacja we Wrocławiu

Przebudowa objęła most Pomorski Południowy z 1905 r., Środkowy (składający się z mostu wschodniego z 1885 r. i zachodniego z 1930 r.) oraz Północny z 1930 r. Mostami pojadą tramwaje, autobusy, auta, rowery i korzystać z nich będą piesi. Zarówno tramwaje, jak i autobusy mają wydzielony pas, którym mogą jeździć także taksówki oraz pojazdy uprzywilejowane. Wyremontowano także kolejny fragment ul. Pomorskiej. W sumie mamy 730 metrów nowej jezdni, nowe chodniki, drogi rowerowe. Ułożonych zostało ponad 1300 metrów szyn oraz trzy rozjazdy. Powstały dwa nowe przystanki wiedeńskie przy skrzyżowaniu z ul. Księcia Witolda. Zyskały nazwę: mosty Pomorskie. Pozwolą one na jeszcze lepsze skomunikowanie tego rejonu.

Liczby robią wrażenie

Przebudowana została cała infrastruktura sieciowa, a konstrukcje mostów wzmocniono. Liczby robią wrażenie. – Aż 146 metrów ma tunel wydrążony pod dnem Odry, w którym umieszczono ciepłociąg. Powstał ze specjalnie zamówionych w Korei Południowej rur bezszwowych. Rura ciepłownicza biegnie na głębokości 15,5 m. Jest usytuowana tak głęboko, ponieważ ominęliśmy zabezpieczenia konstrukcji mostów – wyjaśnia Wojciech Kaim, kierownik projektu z Wrocławskich Inwestycji, które nadzorowały prace na tej budowie. Konstrukcja mostu wschodniego musiała zostać zdemontowana i poddana renowacji, a następnie wróciła na swoje miejsce. Na tej przeprawie zachowana została barierka ze śladami po kulach z karabinu maszynowego. – To jeden z kilku świadków historii na tych przeprawach. Postanowiliśmy ją zostawić na obiekcie jako wspomnienie walk o Festung Breslau – mówi Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji.

Przedwojenny styl i szyk

Prawdziwą perełką jest most Południowy. Zaprojektowany przez słynnego niemieckiego architekta Karla Klimma nawiązuje do historycznej tradycji mostów średniowiecznych. Stąd też łukowe klinkierowe łuki, strażnice nawiązujące do punktów poboru myta. Na strażnicę wschodnią wróciła oryginalna nazwa mostu Werder-Brücke. Na stopniach prowadzących do strażnic w kamieniu mamy datę 2023, czyli momentu zakończenia renowacji. Tę samą datę wraz z łacińskim napisem: Renovatio 2023 wykonano z piaskowca na strażnicy zachodniej. Baszty zostały wzmocnione specjalnymi palami, są na nich stylowe rzygacze. Stworzyła je wrocławska firma, która zasłynęła m.in. tym, że przygotowała smocze jajo – słynny rekwizyt do „Gry o tron” – wielkiej produkcji HBO. Na moście odtworzone zostały stylowe lampy i sterczyny, który były na nim historycznie. Dziś słupy służą nie tylko jako oświetlenie, ale również jako element do utrzymania sieci trakcyjnej. Część balustrad jest nowa, ponieważ na moście w czasach PRL zamieniano je na elementy z betonu. – Postanowiliśmy wrócić do historycznych rozwiązań. Piaskowiec zatem się różni kolorami. Część jestświadkiem historii, dostrzeżecie tu odpryski po pociskach – mówi Wojciech Kaim.

