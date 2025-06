Płacząca dziewczynka w oknie życia! To przy niej znaleziono. "Ma duże szanse na adopcje"

Kilkudniowa dziewczynka została znaleziona w oknie życie we Wrocławiu, które prowadzą siostry Boromeuszki. Ktoś zostawił ją tam w czwartek, 12 czerwca, ok. godz. 11. Przy dziecku były pampersy, środki do higieny i mleko w butelce. Dziewczynka wyglądała na zdrową, choć i tak trafiła na badania do szpitala. Zdaniem jednej z sióstr noworodek ma duże szanse, by znaleźć nową rodzinę.

i Autor: TOMASZ GOLLA / SUPER EXPRESS Kilkudniowa dziewczynka została znaleziona w oknie życie we Wrocławiu, które prowadzą siostry Boromeuszki