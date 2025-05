Wrocław. Wykorzystał trzech chłopców, usłyszał zarzuty

Kara maksymalna 15 lat więzienia grozi Mateuszowi B. z Wrocławia. W poniedziałek, 26 maja, tamtejsza prokuratura poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny i przedstawieniu mu zarzutów za 5 czynów pedofilskich, których ofiarą było trzech chłopców poniżej 15. roku życia.

28-latek podejrzany jest o to, że w okresie od października 2024 roku do 20 maja 2025 roku, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, udostępniał jednemu z małoletnich treści pornograficzne, a także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i sieci telekomunikacyjnej wielokrotnie składał mu propozycję obcowania płciowego.

Nadto w stosunku do dwóch innych małoletnich w okresie od 20 września 2024 roku do maja 2025 roku, rozpowszechniał treści pornograficzne z ich udziałem, a w okresie od 20 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku uzyskiwał dostęp do treści pornograficznych w postaci nagich zdjęć z udziałem tych małoletnich.

Ustalono także, że w okresie od grudnia 2024 roku do lutego 2025 roku, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nadużywając zaufania małoletniego trzykrotnie doprowadził go do obcowania płciowego i poddania się innej czynności seksualnej w postaci dotykania ciała i miejsc intymnych.

- W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego Mateusz B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - poinformowała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, po rozpoznaniu wniosku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Śródmieścia, zastosował wobec Mateusza B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.