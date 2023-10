W tej komisji głosowanie trwało do 3 nad ranem. Jak to możliwe?

Tłumy w kolejce do głosowania we Wrocławiu. Ludzie czekają godzinę. Jaka jest frekwencja?

Wybory parlamentarne 2023

Wybory parlamentarne za nami. Głosowanie trwało do godz. 21 w niedzielę, 15 października. Jednak w wielu komisjach wyborczych zostało ono przedłużone. Głównym powodem był fakt, nie wszyscy chętnie zdążyli zagłosować w wyznaczonym czasie, albo zabrakło kart do głosowanie i trzeba było je dowieźć.

Rekord padł we Wrocławiu, w obwodowej komisji wyborczej na Jagodnie. Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański powiedział PAP przed godz. 2 w nocy, że do obwodowej komisji wyborczej na Jagodnie nadal stoi kolejka glosujących. - Głosowanie zakończy się tam, gdy wszyscy, którzy przyszli do godz. 21 oddadzą głos. Ta komisja pracuje bardzo powoli – powiedział Szczepański.

Niektórzy stali w kolejce do urn nawet 5 - 6 godzin. Jak mówili, wszyli tylko „na kilka minut”, a zostali na wiele godzin. Mało kto jednak zrezygnował. Rodziny musiały dowozić im ciepłe ciuchy, a zwykli wrocławianie dostarczali ciepłą kawę i herbatę, a nawet pizzzę.

Głosowanie zakończyło się ostatecznie ok. godz. 3. Teraz trwa liczenie głosów.

Wszyscy wspierają mieszkańców wrocławskiego osiedla Jagodno, którzy nadal stoją na zimnie, bo każdy głos się liczy. Duma! ❤️#Wrocław #Jagodno Ps. Mam nadzieję, że tramwaj na Jagodno przyspieszy! pic.twitter.com/mXW8qH8BwU— Barbara Zdrojewska (@BZdrojewska) October 15, 2023