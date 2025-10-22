Wysiadł z tramwaju i zginął. Kierująca miała zielone światło. Radni mówią, że to może się powtórzyć!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-22 7:49

Radni miejscy klubu Naprawmy Przyszłość z Wrocławia chcą audytu wszystkich przystanków tramwajowych, gdzie pasażerowie muszą wysiadać bezpośrednio na jezdni. Ma to związek ze śmiertelnym wypadkiem na ul. Krakowskiej, gdy w opuszczającego tramwaj pasażera uderzyła kierująca autem kobieta. Według wstępnych ustaleń policji nie ustąpiła pierwszeństwa denatowi, ale jednocześnie miała zielone światło.

Autor: Google Street View Radni miejscy klubu Naprawmy Przyszłość z Wrocławia chcą audytu wszystkich przystanków tramwajowych, gdzie pasażerowie muszą wysiadać bezpośrednio na jezdni. Ma to związek ze śmiertelnym wypadkiem na ul. Krakowskiej, zdj. ilustracyjne
  • Tragiczne potrącenie pieszego we Wrocławiu budzi obawy radnych o bezpieczeństwo na przystankach tramwajowych.
  • Pasażerowie wysiadają na niektórych z nich prosto na jezdnię, a sygnalizacja świetlna może wprowadzać w błąd kierowców.
  • Radni proponują audyt bezpieczeństwa, lecz urzędnicy twierdzą, że przystanki są już regularnie kontrolowane.
  • Czy ta tragedia doprowadzi do zmian systemowych i uratuje życie innym?

Wrocław. Audyt przystanków tramwajowych? Wszystko przez śmiertelny wypadek

Radni miejscy klubu Naprawmy Przyszłość z Wrocławia obawiają się, że śmiertelne potrącenie pieszego na przystanku tramwajowym na ul. Krakowskiej może nie być jedynym podobnym zdarzeniem - informuje "Gazeta Wrocławska". Ofiara zdarzenia wysiadała z tramwaju, ale prosto na ulicę, którą przejeżdżała kierująca osobówką kobieta. Według wstępnych ustaleń policji prowadząca nie ustąpiła pierwszeństwa mężczyźnie, choć z drugiej strony miała zielone światło.

Z naszych obserwacji wynika, że podobnych przystanków, gdzie pasażerowie wysiadają na jezdnię i sygnalizacja świetlna może wysyłać sygnały sprzeczne z organizacją ruchu może być więcej. Chcemy, by ta tragedia przyczyniła się do czegoś dobrego i zmiany na lepsze. Dlatego przygotowaliśmy specjalne działania - powiedział radny Piotr Uhle "Gazecie Wrocławskiej".

Radni proponują przeprowadzić audyt wszystkich przystanków tramwajowych, na których pasażerowie wysiadają bezpośrednio na jezdnię i audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Chcą, by powyższa tragedia doprowadziła do zmian systemowych i uratowała życie innym. Pomysł audytu nie podoba się jednak urzędnikom, którzy przekonują, że ok. 450 przystanków tramwajowych znajdujących się na terenie Wrocławia, jest przez nich kontrolowanych.

W efekcie ich analiz opracowywanych i realizowanych jest w terenie około 400 takich projektów zmian lub uzupełnień rocznie w ramach bieżących działań. Dodatkowo w ramach przebudowy czy budowy ulic element bezpieczeństwa ruchu drogowego jest kluczowy do zaakceptowania ostatecznego kształtu inwestycji. Wszystkie planowane remonty, przebudowy i budowy dróg obejmują też elementy zwiększenia bezpieczeństwa - tłumaczy "Gazecie Wrocławskiej" Joanna Urbańska Jaworska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

