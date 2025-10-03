Wrocławska inicjatywa kulinarna łączy przyjemne z pożytecznym, wspierając potrzebujące zwierzęta.

Dziesięć restauracji uczestniczy w akcji "Zjedz coś smacznego = Zrób coś dobrego", oferując specjalne menu.

Część dochodów z każdego posiłku zostanie przekazana Grupie Ratuj, pomagającej bezdomnym czworonogom.

Dowiedz się, jak twój posiłem może pomóc przetrwać zimę zwierzętom we Wrocławiu!

Wrocław. 4. edycja akcji „Zjedz coś smacznego = Zrób coś dobrego”

Dziesięć restauracji z Wrocławia bierze udział 4. edycji akcji „Zjedz coś smacznego = Zrób coś dobrego”. Zamawiając w nich posiłek ze specjalnego menu, można być pewnym, że część pieniędzy z jego sprzedaży trafi na pomoc bezdomnym zwierzętom. W poprzednich latach środki przekazano m.in. dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i chorej Michalinki. W tym roku trafią one do Grupy Ratuj, która pomaga porzuconym i skrzywdzonym czworonogom.

- Zima to wyjątkowo trudny czas dla zwierząt w schroniskach. Niskie temperatury, większa liczba chorób i ogromne koszty utrzymania sprawiają, że potrzeby rosną każdego dnia. Dzięki wsparciu restauracji i mieszkańców Wrocławia możemy realnie odmienić ich los - informuje na portalu Zrzutka.pl Piotr Ciosek (znany jako Wrocławski Smakosz), organizator akcji.

Restauracje we Wrocławiu, gdzie można zamówić posiłek z myślą o pomocy zwierzętom, to:

Chleboteka (wszystkie lokalizacje);

Cimone (ul. Wielkopolska 72);

Cimone Piccolo (ul. Wielkopolska 72);

Elen Food & Friends (ul. Księcia Witolda 32C);

Hoshi Sushi (ul. Sarnia 2 i ul. Strzegomska 3b/3C);

Oyche Döner (ul. Strzegomska 208);

Pierogi&Co (ul. Polaka 12);

Pizza Si alla Romana (ul. Bogusławskiego 103);

Żeberka (ul. Świętego Antoniego 23);

Vegan AF Ramen (ul. Oławska 12b).

Jak informują organizatorzy, trwająca do końca listopada akcja obowiązuje tylko stacjonarnie i na stronach internetowych restauracji, natomiast nie działa w aplikacjach do zamawiania jedzenia.