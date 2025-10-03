- Wrocławska inicjatywa kulinarna łączy przyjemne z pożytecznym, wspierając potrzebujące zwierzęta.
- Dziesięć restauracji uczestniczy w akcji "Zjedz coś smacznego = Zrób coś dobrego", oferując specjalne menu.
- Część dochodów z każdego posiłku zostanie przekazana Grupie Ratuj, pomagającej bezdomnym czworonogom.
- Dowiedz się, jak twój posiłem może pomóc przetrwać zimę zwierzętom we Wrocławiu!
Wrocław. 4. edycja akcji „Zjedz coś smacznego = Zrób coś dobrego”
Dziesięć restauracji z Wrocławia bierze udział 4. edycji akcji „Zjedz coś smacznego = Zrób coś dobrego”. Zamawiając w nich posiłek ze specjalnego menu, można być pewnym, że część pieniędzy z jego sprzedaży trafi na pomoc bezdomnym zwierzętom. W poprzednich latach środki przekazano m.in. dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i chorej Michalinki. W tym roku trafią one do Grupy Ratuj, która pomaga porzuconym i skrzywdzonym czworonogom.
- Zima to wyjątkowo trudny czas dla zwierząt w schroniskach. Niskie temperatury, większa liczba chorób i ogromne koszty utrzymania sprawiają, że potrzeby rosną każdego dnia. Dzięki wsparciu restauracji i mieszkańców Wrocławia możemy realnie odmienić ich los - informuje na portalu Zrzutka.pl Piotr Ciosek (znany jako Wrocławski Smakosz), organizator akcji.
Restauracje we Wrocławiu, gdzie można zamówić posiłek z myślą o pomocy zwierzętom, to:
- Chleboteka (wszystkie lokalizacje);
- Cimone (ul. Wielkopolska 72);
- Cimone Piccolo (ul. Wielkopolska 72);
- Elen Food & Friends (ul. Księcia Witolda 32C);
- Hoshi Sushi (ul. Sarnia 2 i ul. Strzegomska 3b/3C);
- Oyche Döner (ul. Strzegomska 208);
- Pierogi&Co (ul. Polaka 12);
- Pizza Si alla Romana (ul. Bogusławskiego 103);
- Żeberka (ul. Świętego Antoniego 23);
- Vegan AF Ramen (ul. Oławska 12b).