Zjedz pizzę lub ramen. Pomożesz zwierzętom jak nigdy! Ruszyła kolejna edycji społecznej akcji

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-03 14:41

Ruszyła 4. edycja akcji „Zjedz coś smacznego = Zrób coś dobrego”, organizowanej przez Piotra Cioska, znanego pod pseudonimem Wrocławski Smakosz. Można wziąć w niej udział, jedząc specjalne danie w jednej z restauracji we Wrocławiu i zasilając w ten sposób konto Grupy Ratuj – organizacji, która pomaga bezdomnym zwierzętom. Akcja trwa od 1 października do 30 listopada.

Wrocław. Zamawiając danie w restauracji, możesz pomóc bezdomnym zwierzętom. Ruszyła 4. edycja społecznej akcji

i

Autor: Shutterstock
  • Wrocławska inicjatywa kulinarna łączy przyjemne z pożytecznym, wspierając potrzebujące zwierzęta.
  • Dziesięć restauracji uczestniczy w akcji "Zjedz coś smacznego = Zrób coś dobrego", oferując specjalne menu.
  • Część dochodów z każdego posiłku zostanie przekazana Grupie Ratuj, pomagającej bezdomnym czworonogom.
  • Dowiedz się, jak twój posiłem może pomóc przetrwać zimę zwierzętom we Wrocławiu!

Wrocław. 4. edycja akcji „Zjedz coś smacznego = Zrób coś dobrego”

Dziesięć restauracji z Wrocławia bierze udział 4. edycji akcji „Zjedz coś smacznego = Zrób coś dobrego”. Zamawiając w nich posiłek ze specjalnego menu, można być pewnym, że część pieniędzy z jego sprzedaży trafi na pomoc bezdomnym zwierzętom. W poprzednich latach środki przekazano m.in. dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i chorej Michalinki. W tym roku trafią one do Grupy Ratuj, która pomaga porzuconym i skrzywdzonym czworonogom.

Zima to wyjątkowo trudny czas dla zwierząt w schroniskach. Niskie temperatury, większa liczba chorób i ogromne koszty utrzymania sprawiają, że potrzeby rosną każdego dnia. Dzięki wsparciu restauracji i mieszkańców Wrocławia możemy realnie odmienić ich los - informuje na portalu Zrzutka.pl Piotr Ciosek (znany jako Wrocławski Smakosz), organizator akcji.

Restauracje we Wrocławiu, gdzie można zamówić posiłek z myślą o pomocy zwierzętom, to: 

  • Chleboteka (wszystkie lokalizacje); 
  • Cimone (ul. Wielkopolska 72);
  • Cimone Piccolo (ul. Wielkopolska 72);
  • Elen Food & Friends (ul. Księcia Witolda 32C);
  • Hoshi Sushi (ul. Sarnia 2 i ul. Strzegomska 3b/3C);
  • Oyche Döner (ul. Strzegomska 208);
  • Pierogi&Co (ul. Polaka 12);
  • Pizza Si alla Romana (ul. Bogusławskiego 103);
  • Żeberka (ul. Świętego Antoniego 23);
  • Vegan AF Ramen (ul. Oławska 12b).
Jak informują organizatorzy, trwająca do końca listopada akcja obowiązuje tylko stacjonarnie i na stronach internetowych restauracji, natomiast nie działa w aplikacjach do zamawiania jedzenia.
Rzeszowskie Zakłady Ortopedyczne od lat pomagają zwierzętom z amputowanymi kończynami

Polecany artykuł:

Tak wzbogacił się kosztem innych pracownik liceum. Chodzi o 700 tys. złotych! P…
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WROCŁAW
AKCJA SPOŁECZNA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA