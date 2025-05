Wyniki wyborów prezydenckich 2025 we Wrocławiu. Kto zdobył najwięcej głosów? Są oficjalne dane PKW

Wiosenna zbiórka w ramach akcji AleJa Mogę Więcej przyniosła wielki efekt, który niebawem zmieni się w pierwszą tego typu skarpetkową instalację artystyczną w historii!

Wszystko po to, by pokazać solidarność i życzliwość społeczną wobec osób z zespołem Downa — mówi Paulina Bechcicka, prezeska zarządu Fundacji Kolorowe Skarpetki. Zbiórka była pierwszym krokiem do pięknego celu, a mieszkańcy pokazali, że takie artystyczne i nietypowe podejście w duchu upcyclingu ma dla nich sens.

i Autor: materiały prasowe Wrocławianie zebrali ponad 13 000 pojedynczych skarpetek - zobacz, co z nich stworzą

Sztuka z tysięcy skarpetek — projekt dzieła

Wyprane, wysuszone i posortowane kolorystycznie na kilkanaście grup skarpetki zamienią się w piksele wielkiego obrazu. Powstanie z nich portret, który przedstawi reprezentanta społeczności osób z zespołem Downa.

Praca osiągnie wymiary 4 metrów wysokości i 2,5 metra szerokości. Skarpetki zamocowane będą autorską techniką wyplatania wokół metalowego stelażu.

Zależy nam, by zgromadzić się wspólnie wokół artystycznego, kolektywnego działania i przy tej okazji poznać bliżej osoby, dla których powstała akcja AleJa Mogę Więcej — tłumaczy Katarzyna Konat z zespołu komunikacji Alei Bielany, współorganizatora akcji.

Projekt pracy, którego realizacja rozpocznie się wydarzeniem 24 maja w Alei Bielany, stworzyła Matylda Sałajewska — artystka i aktywistka działająca w przestrzeni instalacji, dizajnu i filmu. Na co dzień realizuje projekty interaktywne i edukacyjne, często związane z tematyką społeczną i ekologiczną oraz filmy dokumentalne, projekty multimedialne i streetartowe.

i Autor: materiały prasowe SockArt - wizualizacja

Matylda Sałajewska, autorka projektu: Matylda Sałajewska Najważniejsi są ludzie. Więzi, które powstają podczas wspólnej pracy, rozmowy, dzielenie się doświadczeniami — to jest prawdziwa moc. Świetnie też sprawdzają się projekty interaktywne o charakterze użytkowym, które przekazują treści poprzez użytkowanie. Ale i przypadkowe spotkanie z jakimś obiektem przynosi ciekawe efekty. Możesz biec do pracy i po drodze natknąć się na jakąś instalację, która skłoni do refleksji, poruszy, wywoła uśmiech na Twojej twarzy lub inne uczucia. Coś pojawia się w mieście, w jakimś miejscu, które mijasz codziennie i obecność tego czegoś, choćby na chwilę może wyrwać Cię z jakiejś gonitwy, plątaniny myśli, spowodować, że na chwilę się zatrzymasz, odkrywając coś, czego tam wcześniej nie było. Taki jest cel mojej pracy i taki jest cel akcji AleJa Mogę Więcej. Zwrócenie uwagi, przybliżenie problemu wykluczenia, z jakim spotykają się osoby z zespołem Downa. Każda z tych tysięcy skarpetek symbolizuje osobę, która jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Przeplecione ze sobą stają się silne, mocne, nierozerwalne i tworzą piękny obraz. Przekaz mówi o potrzebie zobaczenia tych osób, okazaniu im wsparcia i pomocy w aktywizacji i działaniach w społeczeństwie. To jest instalacja stworzona z empatii.

Jak dołączyć do wyplatania?

Na wydarzenie zorganizowane wokół wspólnego wyplatania skarpetkowego dzieła już w sobotę 24 maja zaprasza współorganizator akcji, Aleja Bielany.

Każdy chętny od 6 do 106 roku życia może dołączyć i stać się współautorem wielkiego portretu. Zachęcamy całe rodziny czy grupy przyjaciół, by przyjść, usiąść i spędzić czas w towarzystwie życzliwych i otwartych osób — nie prowadzimy zapisów i nie trzeba mieć specjalnych zdolności manualnych ani żadnych narzędzi — mówi Katarzyna Konat.

Wielkie wyplatanie rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do 18:00 w przestrzeni nieopodal salonu Sephora w centralnej części Alei Bielany na poziomie 0. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników, a jedną z atrakcji będzie edukacyjny quiz z nagrodami.

Na miejscu przygotowaliśmy także prezentację sylwetek uczestników akcji AleJa Mogę Pracować, czyli programu praktyk dla osób z zespołem Downa, który właśnie dobiega końca. Uczestnicy poznają też faktycznych beneficjentów akcji i wspólnie z nimi stworzą coś, czego jeszcze nikt inny nie stworzył — dodaje Paulina Bechcicka.

Więcej informacji na stronie https://www.alejabielany.pl/pl/aleja-moge-wiecej