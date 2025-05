Rozstali się, ale 55-latek nie mógł o niej zapomnieć. Po roku wrócił, by zabić byłą ukochaną

Strzelanina we Wrocławiu

Wyniki wyborów prezydenckich 2025 we Wrocławiu. Kto zdobył najwięcej głosów? Są oficjalne dane PKW

Rok 2025 zapisze się w historii dolnośląskich Obornik Śląskich, ponieważ teraz przypada 80. rocznica nadania praw miejskich. W centrum jubileuszu znajdują się XVII Dni Obornik Śląskich – święto lokalnej społeczności, kultury i muzyki, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Czas muzyki i wspólnej radości. 23-25 maja XVII Dni Obornik Śląskich

Muzyczne serce bije w Obornikach Śląskich

Kulminacją obchodów 80-lecia będą koncerty największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Przez kilka dni Oborniki Śląskie zamienią się w centrum koncertowe Dolnego Śląska. Na scenie wystąpią artyści, którzy przyciągają tłumy w całym kraju.

Wśród głównych gwiazd tegorocznych wydarzeń znajdą się: Myslovitz – kultowa grupa rockowa, której utwory od lat poruszają kolejne pokolenia słuchaczy, oraz LemON z charyzmatycznym Igorem Herbutem na czele. Na scenie pojawi się także Wersow – jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia, a także TYNSKY – obiecujący wokalista popowy, który zdobywa serca publiczności autentycznością i świeżym stylem. Do grona artystów dołączy również Daria ze Śląska – wokalistka o charakterystycznym głosie i poruszających tekstach, znana z oryginalnych interpretacji i szczerości przekazu.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Czas muzyki i wspólnej radości. 23-25 maja XVII Dni Obornik Śląskich

Wydarzenie dla wszystkich – od dzieci po seniorów

XVII Dni Obornik to nie tylko koncerty. Organizatorzy zadbali o to, aby każdy – niezależnie od wieku – mógł znaleźć coś dla siebie. Program wydarzeń obejmuje liczne atrakcje kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. Wśród nich nie zabraknie: występów dzieci i młodzieży z lokalnych szkół i przedszkoli, spektakl teatralny dla najmłodszych i dorosłych, animacje rodzinne, dmuchańce, strefa gastronomiczna z food truckami.

Kulturalne Oborniki Śląskie – serce artystycznego życia miasta

Warto podkreślić, że Oborniki Śląskie mogą się dziś pochwalić prężnie działającą instytucją kulturalną – Kulturalne Oborniki Śląskie (dawniej Obornicki Ośrodek Kultury). To miejsce, które tętni życiem przez cały rok i przyciąga mieszkańców nie tylko z gminy, ale i z całego powiatu oraz Wrocławia. Oprócz bogatej oferty cyklicznych zajęć – m.in. z ceramiki, muzyki czy tańca – Kulturalne Oborniki Śląskie organizują również liczne wydarzenia artystyczne, koncerty i spektakle.

Na scenie w tym roku pojawili się tacy artyści jak: Wojciech Mazolewski, Sławek Uniatowski, Artur Andrus, a także legenda polskiej sceny hip hopowej – Paktofonika. Stałym gościem sceny widowiskowej KOŚ jest również Wrocławski Teatr Komedii, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. To tylko część bogatej oferty programowej, która pokazuje, że kultura w Obornikach Śląskich jest różnorodna, otwarta i na wysokim poziomie.

i Autor: Marek Długosz, materiały prasowe, Materiały prasowe Oborniki Śląskie

Historia i wspomnienia – świętujemy przez cały rok

Rok 1945 był początkiem nowego etapu w historii miejscowości, która wtedy uzyskała prawa miejskie. 80 lat później mieszkańcy mają okazję wspólnie świętować drogę, jaką przeszło miasto – od uzdrowiska po nowoczesny ośrodek lokalny. Choć majowe wydarzenie będzie najbardziej widowiskowe, jubileuszowe obchody zaplanowano na cały rok.

Oborniki Śląskie – miasto z potencjałem

Położone wśród lasów, znane z korzystnego mikroklimatu i historycznych walorów uzdrowiskowych, Oborniki Śląskie to miasto, które od lat przyciąga nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Znane jest jako „zielone płuca Wrocławia”. Dbałość o rozwój, inwestycje w infrastrukturę, kulturę i zieleń czynią je miejscem przyjaznym do życia i inspirującym do działania.

XVII Dni Obornik Śląskich to dowód na to, że nawet nieduże miasto może zorganizować wydarzenie z klasą, atrakcyjne, różnorodne i otwarte na każdego.

i Autor: Marek Długosz, materiały prasowe, Materiały prasowe Oborniki Śląskie

Dołącz do wspólnego świętowania 23-25 maja 2025

Oborniki Śląskie zapraszają mieszkańców, sąsiadów i wszystkich miłośników dobrej muzyki, kultury i historii do wspólnego świętowania. 80-lecie nadania praw miejskich to wydarzenie szczególne – i warto je przeżyć razem.

Zarezerwuj majowe dni na spotkanie z muzyką, kulturą i wspólnotą. Bądź częścią historii, która dzieje się tu i teraz w sercu Dolnego Śląska.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe ESKA Music Tour

Materiał Sponsorowany