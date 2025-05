Strzelanina we Wrocławiu. 55-latek nie mógł zapomnieć o byłej partnerce?

54-latka z Wrocławia, która zginęła w strzelaninie na ul. Głównej, próbowała uciec przed sprawcą, ale nie zdążyła zamknąć przed nim drzwi. Feralnego dnia, tj. we wtorek, 13 maja, zjawił się pod jej blokiem ok. godz. 6, gdy kobieta wychodziła do pracy. Ofiara wsiadła do swojego samochodu, ale dopiero wtedy znikąd pojawił się mężczyzny, który usiadł obok. Po chwili 54-latka wyskoczyła z samochodu, wołając o pomoc, co usłyszeli sąsiedzi. Mężczyzna oddał w jej kierunku dwa strzały, ale w jednym przypadku chybił. Ranna mieszkanka Wrocławia zdołała wbiec do bramy i schować się w przedsionku, ale 55-latek pobiegł za nią i oddał śmiertelny strzał, a później zastrzelił samego siebie.

- Para spotykała się, ale rozstała się ponad rok temu. Od tamtego czasu mężczyzna próbował odnowić tę znajomość, na co jego była partnerka nie miała już ochoty - powiedziała "Super Expressowi" Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Jak dodaje prokuratorka, 55-latek nie dawał za wygraną, ale kobieta blokowała jego telefony i próby kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych. W końcu 13 maja zjawił się pod jej domem, gdzie doprowadził do śmiertelnej strzelaniny. Mężczyzna użył do zbrodni broni czarnoprochowej, na którą nie trzeba mieć zezwolenia. Prokuratura we Wrocławiu wyjaśnia nadal szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

O sprawie napisała wcześniej "Gazeta Wrocławska".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.