Kulisy strzelaniny

"Słyszałem strzały i krzyk kobiety". Pan Andrzej opowiada o tragedii we Wrocławiu. Dwie osoby nie żyją

Huk trzech strzałów rozszedł się we wtorkowy (13 maja) poranek na wrocławskich Stabłowicach, przy ul. Głównej. 55-letni mężczyzna najpierw strzelił do swojej partnerki, a potem odebrał sobie życie. Rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zaznacza, że jest zbyt wcześnie, by mówić, co było motywem tej tragedii.