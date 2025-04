Spis treści

Wyniki Lotto 26.04.2025. Padły dwie "szóstki"!

W losowaniu Lotto w sobotę, 26 kwietnia wylosowano następujące liczby: 10, 11, 13, 20, 27 i 49. Dokładnie taki sam zestaw wytypował gracz z Wrocławia, który w kolekturze przy ul. Szybowcowej wypełnił kupon metodą chybił-trafił. Jednak na jego konto nie wpadnie cała pula. Wszystko dlatego, że nie był on jedynym szczęściarzem. Kolejna wygrana padła w Sieroszewicach (woj. wielkopolskie). Oznacza to, że obydwaj szczęśliwi gracze będą musieli sprawiedliwie podzielić się wygraną po równo. Na ich konta trafi 1 451 133,00 zł pomniejszone o 10-procentowy podatek od wysokich wygranych.

Co można zrobić z takimi pieniędzmi. To wystarczająca kwota, by móc zapewnić sobie całkiem luksusowe życie, a także spełnić wiele nieosiągalnych dotychczas marzeń. Zbliżają się wakacje, wiec jest to np. okazja, by wybrać się w jakąś ciekawą egzotyczną podróż!

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

