Wrocławskie zagłębia seniorów. Co trzeci mieszkaniec jest tu na emeryturze!

Wrocławskie dzielnice emerytów. W tych miejscach mieszka ich najwięcej

Coraz częściej w centrach miast można zauważyć, iż dominują nowoczesne bloki, które są symbolem znienawidzonej przez wielu "betonozy". Rzadko kiedy takowe budownictwo łączy się z zielenią i naturą. Dawniej jednak to właśnie zielone skwerki przy osiedlach były czymś powszechnym. Nic więc dziwnego, że takie okolice w szczególności przyciągają do siebie emerytów, którzy cenią sobie spokój i łatwy dostęp do natury. We Wrocławiu tego typu rejonów jest naprawdę sporo, lecz w których konkretnie mieszka najwięcej seniorów? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Osiedla seniorów we Wrocławiu. Co trzecia osoba jest tu na emeryturze

W ostatnim czasie portal tuwroclaw.com przeanalizował dane od Urzędu Miejskiego. W raporcie zbadano między innymi wiek mieszkańców w poszczególnych rejonach Wrocławia. Okazuje się, że w niektórych częściach miastach ilość emerytów jest naprawdę spora! Gdzie więc spotkamy ich najwięcej?

Ulica Balonowa - 33,9 proc. emerytów Ulica Rogowska - 33,8 proc. emerytów Ulica Kazimierska - 33,7 proc. emerytów Nowa część Kozanowa - 33,4 proc. emerytów Ulica Celtycka - 33,1 proc. emerytów Ulica Kolista - 32,9 proc. emerytów Ulica Modra - 32,9 proc. emerytów Ulica Komandorska i okolice - 32,6 proc. emerytów Stara część Kozanowa - 31,8 proc. emerytów Ostrów Tumski - 31,7 proc. emerytów Gaj - 31,6 proc. emerytów Ulica Wielka - 31,5 proc. emerytów Ulica Strzegomska - 31,2 proc. emerytów.

Wymienione powyżej regiony uchodzą raczej za spokojne, więc takie, na jakie liczą emeryci. Ciche oraz pełne zieleni osiedla sprzyjają relaksowi i dają poczucie bezpieczeństwa. Co ciekawe, przechadzając się po tych terenach, można wręcz poczuć, iż czas płynie tam jakby wolniej. Jeśli więc szukasz miejsca w stolicy Dolnego Śląska oddalonego od zgiełku, te lokalizacje mogą ci się spodobać!