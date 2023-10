Wszedł do biblioteki i oblał się łatwopalną cieczą. Podłoga po chwili płonęła

Trzylatek potrącił własną matkę samochodem! Policjanci nie mogli w to uwierzyć

Atak zimy we Wrocławiu? Mamy fatalne wieści! Spadnie śnieg, będzie bardzo zimno

to z pewnością za wcześnie

Kto zdobył mandat, a kto stracił? Są zaskoczenia! Wybory we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Wciągnął kobietę do samochodu i odjechał. W środku było też ośmiomiesięczne dziecko

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek, 17 października. Do budynku biblioteki miejskiej w Kamiennej Górze wszedł 47-letni mężczyzna, który oblał siebie oraz wylał na podłogę łatwopalną substancję. - Następnie podpalił podłogę, jednak szczęśliwie ogień się nie rozprzestrzenił - mówi st. sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka z policji w Kamiennej Górze.

Osoby znajdujące się w środku powiadomiły służby i uciekły z pomieszczenia biblioteki. Pierwsi na miejscu znaleźli się sierż. szt. Łukasz Izworski oraz sierż. Daniel Pilarski. - Mimo zadymienia pomieszczenia weszli do środka. Zobaczyli mężczyznę, który w ręku trzymał zapalniczkę i szedł w ich kierunku mówiąc, że chce się podpalić. Policjanci wiedzieli, że nie mogą stracić ani chwili i obezwładnili mężczyznę. Oprócz zapalniczki, mundurowi zabezpieczyli także nóż, który mężczyzna miał przy sobie – dodaje Katarzyna Trzepak-Balicka.

Okazało się, że 47-latek był pijany. W organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna najpierw trafił do szpitala, a następnie został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz wyjaśnienia.

- Kamiennogórscy policjanci na miejscu przeprowadzili czynności procesowe, które mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności oraz przyczyn tego zdarzenia – kończy rzecznika policji.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.